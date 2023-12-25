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Yalova'da Trabzon Hurması ve Ceviz Yetiştiriciliği Projesi - Son Dakika
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Yalova'da Trabzon Hurması ve Ceviz Yetiştiriciliği Projesi

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 18 çiftçiye 2 bin 500 adet Trabzon hurması ve 22 çiftçiye bin 250 adet ceviz fidanı dağıtıldı. Proje ile tarım alanlarının ekonomiye kazandırılması ve ithalatın azaltılması hedefleniyor.

Yalova\'da Trabzon Hurması ve Ceviz Yetiştiriciliği Projesi
25.12.2023 - 17:07,
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Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Yalova İlinde Trabzon Hurması ve Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde 18 çiftçiye 2 bin 500 adet Trabzon hurması ve 22 çiftçiye bin 250 adet ceviz fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalova'da işlenmeyen tarım alanlarının ekonomiye kazandırılması ve ceviz gibi üretimi yeterli olmayan tarımsal ürünlerde ithalatın azaltılması amacıyla "Yalova İlinde Trabzon Hurması ve Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi. Proje çerçevesinde toplam 100 dekar alan için 40 üreticiye dağıtılmak üzere 2 bin 500 adedi Trabzon hurması fidanı ve bin 250 adedi de ceviz fidanı olmak üzere toplam 3 bin 750 adet sertifikalı fidanın dağıtımı yapıldı. Yüzde 75'lik kısmı bakanlık tarafından sağlanan destek ve yüzde 25'lik kısmı da üretici katkısı olmak üzere toplam tutarı 188 bin 112 TL olan projede yeni hurma ve ceviz bahçesi kurulumuna 141 bin 84 TL hibe desteği sağlandı.

Bakanlık ve Yalova İl Özel İdaresi destekleri ile 2018-2022 yılları arasındaki son 5 yılda 279 çiftçiye 952 dekar alan için toplam 25 bin 50 adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtımı yapılırken 593 bin 743 TL hibe desteği sağlanarak yeni ceviz bahçesi kurulumu sağlandı. Bakanlık ve Yalova İl Özel İdaresi desteğiyle uygulanan projelerin sağladığı ivmeyle son 5 yıllık dönem olan 2018-2022 yılları arasında ceviz üretim alanı 1,5 kat artış göstererek 2 bin 660 dekardan 4 bin 282 dekara ulaşıldı ve yıllık bin tonu aşan rekolte düzeyi yakalandı.

Yine Bakanlık ve Yalova İl Özel İdaresi destekleri ile 2017 - 2022 yılları arasındaki son 6 yılda 196 çiftçiye 32 bin 430 adet sertifikalı hurma fidanı dağıtıldı. 644 dekar alanda Trabzon hurması meyve bahçe tesisi kurulumu için hibe desteği sağlandı. - YALOVA

Kaynak: İHA
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