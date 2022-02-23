Yalova'dan dünya pazarına - Son Dakika

Katma değeri yüksek ürünleri ile hem Türkiye hem de dünya pazarında markalaşan Yalova'da bir proje daha hayata geçiyor. Altınova ilçesi Sermayecik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından mavi yemiş (Blueberry) yetiştirilerek dünya pazarına ihraç edilecek.

Meyvenin verimliliği için 3 aylık bir çalışmanın sonucunda köyde toprak analizlerinin yapıldığını belirten Resul Çiftçi, " Bursa'nın köylerinde yetişen mavi yemiş (Blueberry) meyvesini köyümüzde de yetiştirmek için önemli girişimlerde bulunduk. Köyün toprak yapısı, PH'si uygun olan topraklar tespit edildi. Köydeki yüzde 80 oranındaki toprak yapısının bu meyveyi yetiştirmeye uygun olduğunu gördük" dedi.

Projeye ilk etapta 8 üreticinin başvurduğunu söyleyen Resul Çiftçi, "Orköy'den üreticilerimiz bu projeye başvurdu. İleriki zamanlarda 200 dekarlık alana ekim yapmayı hedefliyoruz. Birim alanda çok yüksek gelir getirisi olan bir ürün" ifadelerini kullandı.

Yaban mersininin çok önemli bir meyve olduğunu dile getiren Resul Çiftçi, "Anavatanı Kuzey Amerika olan ve ülkemizde Karadeniz bölgesinde sıkça rastlanan yaban mersini meyvesi sağlığa son derece faydalıdır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan bu meyve kansere karşı korunmak isteyenler tarafından da tercih edilir. Hafızayı güçlendirerek beyin sağlığını koruyan yaban mersini unutkanlığa da iyi gelir. Yalova'nın yüksek köylerinde de bu projeyi yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu. - YALOVA