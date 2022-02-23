Yalova'dan dünya pazarına - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'dan dünya pazarına

23.02.2022 09:43
Yalova'dan dünya pazarına

Katma değeri yüksek ürünleri ile hem Türkiye hem de dünya pazarında markalaşan Yalova'da bir proje daha hayata geçiyor.

Katma değeri yüksek ürünleri ile hem Türkiye hem de dünya pazarında markalaşan Yalova'da bir proje daha hayata geçiyor. Altınova ilçesi Sermayecik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından mavi yemiş (Blueberry) yetiştirilerek dünya pazarına ihraç edilecek.

Meyvenin verimliliği için 3 aylık bir çalışmanın sonucunda köyde toprak analizlerinin yapıldığını belirten Resul Çiftçi, " Bursa'nın köylerinde yetişen mavi yemiş (Blueberry) meyvesini köyümüzde de yetiştirmek için önemli girişimlerde bulunduk. Köyün toprak yapısı, PH'si uygun olan topraklar tespit edildi. Köydeki yüzde 80 oranındaki toprak yapısının bu meyveyi yetiştirmeye uygun olduğunu gördük" dedi.

Projeye ilk etapta 8 üreticinin başvurduğunu söyleyen Resul Çiftçi, "Orköy'den üreticilerimiz bu projeye başvurdu. İleriki zamanlarda 200 dekarlık alana ekim yapmayı hedefliyoruz. Birim alanda çok yüksek gelir getirisi olan bir ürün" ifadelerini kullandı.

Yaban mersininin çok önemli bir meyve olduğunu dile getiren Resul Çiftçi, "Anavatanı Kuzey Amerika olan ve ülkemizde Karadeniz bölgesinde sıkça rastlanan yaban mersini meyvesi sağlığa son derece faydalıdır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan bu meyve kansere karşı korunmak isteyenler tarafından da tercih edilir. Hafızayı güçlendirerek beyin sağlığını koruyan yaban mersini unutkanlığa da iyi gelir. Yalova'nın yüksek köylerinde de bu projeyi yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu. - YALOVA

YORUMLAR
500
Red Bull Homerun'a 10 gün kaldı Red Bull Homerun'a 10 gün kaldı Muşlu sporcu salon atletizminde Türkiye şampiyonu oldu Muşlu sporcu salon atletizminde Türkiye şampiyonu oldu

Blueberry, Türkiye, Yalova, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'dan dünya pazarına - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor
09:35 Yıllar önce bugünü mü işaret etmişti? Putin'in "Rusya'nın sınırları yoktur" sözlerini içeren videosu tekrar gündemde
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:50:15. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'dan dünya pazarına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement