Yalova Makine İhtisas OSB'de ilk üretim tesisinin temeli atıldı - Son Dakika
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Yalova Makine İhtisas OSB'de ilk üretim tesisinin temeli atıldı

06.06.2022 19:05
Yalova Makine İhtisas OSB'de ilk üretim tesisinin temeli atıldı

Yalova Makine İhtisas OSB'de, Endüstri GM firmasının üretim tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yalova Makine İhtisas OSB'de, Endüstri GM firmasının üretim tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Atılan temel ile sanayi bölgesindeki ilk fabrikanın yapımına başlanmış olundu.

Geçtiğimiz ay yönetim merkezi ve konferans salonu inşaatlarına başlanan Yalova Makine İhtisas OSB'de, üretim tesisleri için de düğmeye basıldı. 1. etapta yer alan Endüstri GM firması, bölgede ilk temeli atan fabrika oldu. Töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Pandeminin ağır şartlarında altyapı inşaatlarımızı devam ettirdiğimiz, günümüz zor koşullarında ise istihdam ve yatırım odaklı bir yaklaşımla üretim tesisi inşaatlarına başladığımız OSB'mizi Yerli, Yeşil, Yenilikçi ve Yüksek Teknolojili ve Yalın bir üretim üssü olarak inşa ediyoruz. Bizlere sürekli desteklerini hissettiren başta Sayın Valimiz olmak üzere bugün burada olabilen olamayan herkese teşekkür ediyorum. İlk tesisimiz Yalovamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Önümüzdeki haftalarda sırayla diğer tesislerimizin temel atmalarını yapıyor olacağız" dedi.

Törene Yalova Valisi Muammer Erol, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Endüstri GM Firma Sahibi Gökhan Pirende, kurum müdürleri ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri katıldı.

Fabrikalarda modern Anadolu mimarisi

1999 yılından bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce kumlama makineleri, hava tankları, su jetleri, kompresörleri imal ederek, Türkiye ve dünya ülkelerine hizmet veren Endüstri GM firması, artık Yalova Makine OSB'de üretimlerine hız kazandıracak. Anadolu 5.0 ismini verdikleri mimari konseptte, 260'tan fazla modern Anadolu mimarisiyle bezenmiş tasarım seçeneği ile katılımcılarına geniş yelpazede üretim tesisi oluşturma imkanı sunan Yalova Makine OSB'den yapılan açıklamada, tüm sosyal donatı ve üretim tesisi inşaatları "Yeşil Üretim" mottosuna uygun olarak projelendirildiği belirtildi. Sürdürülebilir bir dünya için OSB'deki tüm yapıların "TSE Güvenli Yeşil Bina" sertifikasyonuna uygun olarak inşa edileceği aktarıldı

2023'te 1. etapta yer alacak sanayiciler üretime başlayacak

Yalova Makine OSB'nin devam eden OSB Yönetim Merkezi, konferans salonu ve dağıtım merkezi binalarının inşaatları 2022 yılının 3. çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. OSB yönetimi, cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında 1. etapta yer alacak tüm sanayicilerin üretime başlamasını hedeflediğini bildirdi. - YALOVA

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Hüseyin Yıldız: Yalova'da Yaşayan Vatandaşlarımız 200 TL Verip Köprüden Geçmeyecek, 50 TL'ye Gidecek Hüseyin Yıldız: Yalova'da Yaşayan Vatandaşlarımız 200 TL Verip Köprüden Geçmeyecek, 50 TL'ye Gidecek Bartın OSB 2. tevsii alanı alt yapı ihalesi yapılacak Bartın OSB 2. tevsii alanı alt yapı ihalesi yapılacak
Kaynak: İHA

Yalova, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova Makine İhtisas OSB'de ilk üretim tesisinin temeli atıldı - Son Dakika

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