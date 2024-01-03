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Yalova'nın 2023 İhracatı 819 Milyon 252 Bin Dolar Oldu - Son Dakika
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Yalova'nın 2023 İhracatı 819 Milyon 252 Bin Dolar Oldu

Yalova'nın 2023 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 62,9 artarak 819 milyon 252 bin dolar oldu. Yalova'da gemi ve yat hizmetleri sektörü başı çekerken, süs bitkileri ihracatında da yüzde 33'lük bir artış yaşandı.

Yalova\'nın 2023 İhracatı 819 Milyon 252 Bin Dolar Oldu
03.01.2024 - 23:26,  Güncelleme: 23:43
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Yalova'nın 2023 ihracatı 819 milyon 252 bin dolar oldu

YALOVA - Yalova'nın 2023 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 62,9 artarak 819 milyon 252 bin dolar oldu.

İhracat verilerinden derlenen bilgilere göre, 2021 yılında 855 milyon 675 dolarla ihracat rekoru kırılan Yalova'da, bu rakam 2022'de yüzde 41,2 düşerek 503 milyon 27 bin dolar olmuştu. 2023'te ihracatın yeniden hareketlendiği Yalova'da yüzde 62,9'luk artış yaşanarak 819 milyon 252 bin dolar ihracat yapıldı.

2023 yılı aylara göre ihracat rakamları

Geçtiğimiz yılın aylara göre ihracat rakamlarına bakıldığında, ocak ayında 5 milyon 469 bin, şubatta 6 milyon 135 bin, martta 6 milyon 411 bin, nisanda 52 milyon 675 bin, mayısta 7 milyon 595 bin, haziranda 114 milyon 995 bin, temmuzda 75 milyon 392, ağustosta 233 milyon 838 bin, eylülde 121 milyon 410 bin, ekimde 5 milyon 758, kasımda 110 milyon 605 bin, aralıkta ise 78 milyon 964 bin dolar Yalova'dan ihracat gerçekleştirildi.

733 milyon 323 bin dolarla tersaneler başrolde

Yalova'da 2023 yılında ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi ve yat hizmetleri sektörü çekti. Tersanelerin 2022'de 415 milyon 61 bin dolar olan ihracat rakamı yüzde 76,7 artarak 733 milyon 323 bin dolara ulaştı. Tersaneleri 33 milyon 231 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan sektörlerin üçüncü sırasında ise 18 milyon 964 bin dolarlıkla madencilik ürünleri yer aldı.

Süs bitkileri ihracatında yüzde 33'lük artış

Türkiye'de süs bitkileri üretiminde söz sahibi illerden birisi olan Yalova'da, sektör ihracatını 2022'ye göre yüzde 33,4 artırarak 6 milyon 794 bin dolara ulaştı. Yalova'da 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer iller ise şöyle sıralandı: Çelik 5 milyon 682 bin, elektrik ve elektronik 4 milyon 811, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 3 milyon 854 bin, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 316 bin, makine ve aksamları 2 milyon 381 bin, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyon 776 bin, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 346 bin dolar, iklimlendirme sanayi 1 milyon 83 bin dolar.

Kaynak: İHA
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