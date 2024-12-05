Yalova'nın 2024 İhracatı 530 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'nın 2024 İhracatı 530 Milyon Dolar

Yalova\'nın 2024 İhracatı 530 Milyon Dolar

Yalova'da 2024'ün 11 ayında ihracat 530 milyon dolar, geçtiğimiz yıla göre %28.3 düştü.

05.12.2024 12:38
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Yalova'dan 2024 yılının 11 ayında 530 milyon 923 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Buna göre, Yalova'dan kasım ayında yapılan ihracat 31 milyon 250 bin dolar oldu. Böylelikle yılın 11 ayında yapılan ihracat 530 milyon 923 dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 740 milyon 288 bin dolar olan ihracat yüzde 28,3 düştü. 2023 yılının tamamında ise Yalova'dan yapılan ihracat 819 milyon 252 bin dolar olmuştu.

Kentteki firmaların 2024 yılının 11 aylık döneminde aylara göre ihracatı ise şöyle oldu: Ocak 81 milyon 342,47 bin dolar, şubat 36 milyon 369,424 bin dolar, mart 53 milyon 40,46 bin dolar, nisan 8 milyon 195,74 bin dolar, mayıs 7 milyon 519,11 bin dolar, haziran 105 milyon 648,05 bin dolar, temmuz 5 milyon 828,57 bin dolar, ağustos 6 milyon 488,21 bin dolar, eylül 78 milyon 277 bin dolar, ekim 116 milyon 964, kasım 31 milyon 250 bin dolar.

Tersaneler ihracatı sırtladı

Yalova'da 11 aylık dönemde en çok ihracat gemi ve yat hizmetleri sektöründe yapıldı. Tersanelerin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 30 düşerek 461 milyon 506 bin dolar oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 11 ayda 24 milyon 532 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu sektörün 13 milyon 721 bin dolar ihracatla madencilik sektörü takip etti.

Süs bitkileri sektörü ihracatını yüzde 16 artırdı

Süs bitkileri sektöründe ise 7 milyon 197 bin dolar ihracat yapıldı. Sektör geçtiğimiz yılın ayın dönemine göre ihracatını yüzde 16,4 arttırdı. Yalova'da 1 milyon doları üzerinde ihracat yapan sektörler ise şöyle oldu: Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 4 milyon 898 bin, elektrik ve elektronik 4 milyon 69 bin, demir ve demir dışı madenler 3 milyon 436 bin, makine ve aksamları 3 milyon 298 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyon 7 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 500 bin dolar, iklimlendirme sanayi 1 milyon 444 bin dolar, çelik 1 milyon 189 dolar. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Finans, yalova, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'nın 2024 İhracatı 530 Milyon Dolar - Son Dakika

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