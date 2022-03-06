Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu

06.03.2022 15:19
Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu

Yalova'nın 2022 yılı şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar olarak açıklandı.

Yalova'nın 2022 yılı şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar olarak açıklandı.

Türkiye İhracat Meclisi şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ocak ayında 6 milyon 442 bin dolar ihracat gerçekleşen Yalova'da, şubat ayı ihracatı ise 35 milyon 645 bin dolar oldu. Yalova'dan 2022 yılının ilk 2 ayında yapılan ihracat yaklaşık 42 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz 2021 yılının ilk iki ayında yapılan ihracat ise 9 milyon 168 bin dolar olmuştu.

Geçtiğimiz şubat ayında en çok ihracat gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Sektörün şubat ayı ihracatı 28 milyon 421 bin dolar oldu. Bu sektörü 1 milyon 590 bin dolar ihracatla tekstil ve hammaddeleri sektörü takip etti. - YALOVA

Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu
Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu
Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu
Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu

YORUMLAR
500
Sivas'ta ihracat arttı Sivas'ta ihracat arttı Kahramanmaraş'ın ihracatı yüzleri güldürdü... Kentin şubat ayı ihracatı yüzde 34 artarak 131 milyon dolar olarak gerçekleşti Kahramanmaraş'ın ihracatı yüzleri güldürdü... Kentin şubat ayı ihracatı yüzde 34 artarak 131 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye, İhracat, Yalova, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:26:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement