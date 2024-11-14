Yalova Termal Tesislerinde Ara Tatil Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova Termal Tesislerinde Ara Tatil Yoğunluğu

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Yalova'daki termal tesisler, ara tatil nedeniyle yüzde 100 dolulukla misafir ağırlıyor.

14.11.2024 17:32
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Yalova'daki termal tesislerde ara tatili yoğunluğu

YALOVA - 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatili nedeniyle Yalova'daki termal tesislerde yoğunluk yaşanıyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Yalova'nın Termal ilçesindeki turizm tesisleri hareketli günler geçiriyor. Eğitim ve öğretim yılının ara vermesini fırsat bilen aileler bölgedeki turizm tesislerinde tatillerini geçirmeyi tercih ediyor. İlçedeki birçok tesis yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Murat Söker, ara tatilin bir kaç hafta öncesinden rezervasyonlarda ciddi artışlar yaşandığını ve tatilin başlamasıyla da yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "9 kasım tarihinden itibaren de otelimizde ciddi doluluk oranları yaşadık. Yüzde 90'ın üzerinde bir doluluk oranıyla şu anda misafirlerimize hizmet veriyoruz" dedi.

Tarihi kaplıcalarla ilgili de bilgi veren Söker, "Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıca İşletmeleri 2 bin 500, 3 bin yılık bir geçmişi olan bir yer. Bu bölgede Roma dönemi, Helenistik dönem, Doğu Roma ve Bizans dönemlerinden kalan tarihi yapılar var. Çeşitli amaçlarla kullanılan alan burası. Sultan 2. Abdülmecit Döneminde yapılan Valide Sultan hamamımız var. Termal havuzumuz cumhuriyetin ilk yıllarından beri aktif olarak kullanılan bir alan. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yüzme yarışlarının yapıldığı, o dönemde bu yana çeşitli zamanlarda restore edilerek kullanılan bir havuzumuz var. Havuzumuzun suyu termal kaplıca sularıyla destekleniyor. Biz misafirlerimizin suyu hissedebilmeleri bakımından 35-38 derece arasında havuzun suyunun sıcaklığını ayarlıyor ve kullanıma sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Yalova Termal Tesislerinde Ara Tatil Yoğunluğu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova Termal Tesislerinde Ara Tatil Yoğunluğu - Son Dakika

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