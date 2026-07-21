Yandex Türkiye, AI Güncellemelerini Duyurdu

Yandex Türkiye, Yandex AI'ya getirdiği yeni güncellemeleri düzenlediği basın buluşmasında duyurdu.

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğe, Yandex Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk, Yandex Türkiye İş Geliştirme Direktörü Ali İhsan Eren, Yandex AI Ürün Direktörü Kirill Demochkin ile basın mensupları ve davetliler katıldı.

Yeni güncellemeyle Yandex AI'ın uygulama içi gezinme deneyimi yeniden tasarlanırken, kullanıcıların internet deneyimini kesintiye uğratmadan doğrudan adres çubuğu üzerinden bağlama dayalı sorular yöneltebilmesine imkan sağlandı.

Favori internet siteleri, gezinme geçmişi, çeviriler ve yapay zeka tarafından oluşturulan özetler de tek bir arayüz altında bir araya getirildi.

Uygulama içi sohbet sayısı geçen ay yaklaşık yüzde 40 artarken, günlük kullanıcıların yarısından fazlası sohbet özelliğini kullanmaya başladı.

Yandex AI'ın kullanıma sunulmasından bu yana kullanıcıların sohbet, içerik akışı ve uygulamanın diğer bölümlerinde geçirdiği toplam süre 540 yıla ulaştı.

Uygulama, yemek planlaması, seyahat ve kişisel finans gibi alanlarda kullanıcıların günlük kararlarına destek olacak özelliklerle de geliştirildi.

Kalori ve ilerleme takibi yapılabilen kişiselleştirilmiş beslenme planları sunan uygulama, Seyahat Asistanı, uçuş, otel, etkinlik ve bütçe tahminlerini kapsayan seyahat planları oluşturabiliyor. Finans Asistanı ise küresel eğilimleri değerlendirerek teknik analizler hazırlıyor.

Yerli girişimlerle işbirlikleri yapılacak

Yandex AI, beslenme planlaması sırasında kullanıcılar ve aile üyeleri hakkında paylaşılan bilgileri sonraki konuşmalarda hatırlayabiliyor. Böylece kullanıcıların aynı bilgileri yeniden girmesine gerek kalmadan planlama sürecini sürdürebiliyor.

Yandex Türkiye, uygulamada kullanılan yapay zeka özelliklerini yerel kurum ve işletmelerle yapılacak işbirlikleri aracılığıyla iş ortaklarının kullanımına da sunmayı hedefliyor.

Bu kapsamda geliştirilen "Telekom için AI" çözümüyle telekomünikasyon operatörlerinin kendi kullanıcılarına yapay zeka destekli ürün ve hizmetler sunabilmesi amaçlanıyor. Söz konusu hizmetler bağımsız çözümler olarak kullanılabildiği gibi mevcut ekosistemlere entegre edilebiliyor veya doğrudan Yandex AI'a dahil edilebiliyor.

Şirket ayrıca yerel dil modellerinin Yandex AI'a entegre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, yerli girişimlerle görüşmeler başlatmaya hazırlanıyor.

Kullanıcıların yapay zeka becerileri geliştiriliyor

Yapay zeka eğitimi alanındaki çalışmalarını da sürdüren Yandex Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı'nı ve Anadolu Hackathon'u hayata geçirdi.

Yeni güncellemeyle doğrudan Yandex AI içinde oyunlaştırılmış bir öğrenme deneyimi de kullanıma sunuldu. Kullanıcılar, yapay zeka tarafından oluşturulan kurslarla akademik yazım, dil öğrenimi, zaman yönetimi ve tükenmişliğin önlenmesi gibi alanlarda becerilerini geliştirebiliyor.

Uygulamada yer alan öğrenme yolculuğu kapsamında kullanıcılar, farklı görevleri tamamlayarak yıldız ve sertifika kazanırken, yapay zeka araçlarının kullanım alanlarını da aşamalı olarak keşfedebiliyor. Şirket bu çalışmaları Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı ile paralel şekilde yürütüyor.

Etkinlikte konuşan Yandex Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk, "Yandex AI'ı, kullanıcıların günlük işlerinin büyük bir bölümünü gerçekleştirmelerine yardımcı olan kapsamlı bir yapay zeka süper uygulamasına 6 aydan kısa bir sürede dönüştürdük. Bundan sonraki aşamanın, bu uzmanlığımızı ülkemizdeki kurum ve işletmelerle paylaşmak olduğuna inanıyoruz." dedi.

Öztürk, yerel iş ortaklarıyla Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini, kullanıcıların günlük deneyimini ve yapay zekanın sunduğu olanakları daha da ileriye taşıyabileceklerine inandıklarını belirtti.