Yandex Türkiye'ye 400 Milyon Dolar Yatırım Planı - Son Dakika
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Ekonomi

Yandex Türkiye'ye 400 Milyon Dolar Yatırım Planı

Yandex Türkiye\'ye 400 Milyon Dolar Yatırım Planı

Yandex, Türkiye pazarında arama hizmetleri için 400 milyon dolarlık yatırım yapacak, 50 milyon dolar harcadı.

17.05.2025 11:19
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Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, Türkiye pazarında arama motoru hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla duyurdukları 400 milyon dolarlık yatırım planı kapsamında şu ana kadar yaklaşık 50 milyon dolar harcadıklarını belirtti.

E-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2025'e katılan Popovskiy, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de e-ticaret sektörünün dünya genelinde örneğine az rastlanan rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Popovskiy, "1000'den fazla aktif oyuncunun bulunduğu bu sektörde, toplam perakende cirosunun yaklaşık yüzde 20'si e-ticaretten geliyor. Bu çok etkileyici." ifadelerini kullandı.

Popovskiy, Yandex'in satıcılarla kullanıcılar arasında köprü kurma misyonunu Türkiye'de de sürdürdüğünü belirterek, e-ticaret ekosistemine katkı sağlamak amacıyla WORLDEF fuarında "Merchant Center" ve "Yandex Metrica" gibi ücretsiz araçları tanıttıklarını aktardı.

Yandex reklamlarının dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını söyleyen Popovskiy, bu hizmetin Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Geçen yıl sonunda Türkiye pazarındaki arama motoru hizmetlerinin geliştirilmesi için 400 milyon dolarlık bir yatırım planı açıkladıklarını hatırlatan Popovskiy, "Bu plana uygun şekilde ilerliyoruz. Şu ana kadar bu tutarın yaklaşık 50 milyon dolarlık kısmını harcadık. Odak noktamız şu anda arama motoru çünkü bunun, Türkiye'deki diğer Yandex hizmetleri için de bir lokomotif işlevi göreceğine inanıyoruz. Hazırlıklı olun, Yandex'ten hem arama motoru hem haritalar hem de diğer servisler için birçok yeni duyuru gelecek." diye konuştu.

Popovskiy, Yandex'in yapay zeka destekli arama asistanı Yazeka'nın Türk kullanıcılar arasında yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Karmaşık ve pahalı ürün gruplarını karşılaştırma gibi işlemlerde yapay zekanın hem satıcılar hem de alıcılar için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle e-ticaret şirketlerinin, verilerinin yalnızca geleneksel kanallarda değil, yapay zeka sistemlerinde de nasıl sunulduğunu düşünmeleri gerekiyor." dedi.

Yazeka'nın yeni özelliklerle güncellendiğini anımsatan Popovskiy, artık yapay zeka destekli arama sonuçlarının, metinlerin yanı sıra fotoğraf ve video seçenekleriyle de sunulabildiğini aktardı.

Dijital platformlar için rekabetçi ve adil düzenleme

Türkiye'de e-ticaret alanındaki rekabet ortamının düzenleyici kurumların uzun yıllardır izlediği stratejilerin sonucu olduğunu söyleyen Popovskiy, benzer politikaların arama motorları ve internet tarayıcıları gibi alanlara da yansıtılması gerektiğini vurguladı.

Popovskiy, "Küresel dijital platformların, ülke düzeyinde bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiğine inanıyoruz. Böylece tüketicilere daha fazla seçenek sunulabilir. Yani kullanıcıların kendilerinin arama motorunu, tarayıcısını ve yapay zeka asistanını seçebildiği bir sistem kurulmalı, cihaz üreticilerinin önceden belirlediği varsayılan sistemlerle sınırlı kalınmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de dijital platformlara yönelik artan düzenleme çabalarının küresel bir eğilimin parçası olduğuna işaret eden Popovskiy, Türkiye'de de Meclis gündemindeki dijital düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesinin dijital rekabet açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Popovskiy, söz konusu düzenlemelerin hızlıca hayata geçirilmesinin, Türkiye pazarının yalnızca arama motorları ve tarayıcılar açısından değil, yapay zeka ve sohbet robotları gibi yeni teknolojilerle de rekabete hazır hale gelmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

WORLDEF ISTANBUL 2025'te en çok tartışılan konulardan birinin de yapay zeka teknolojileri olduğunun altını çizen Popovskiy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin e-ticaret sektörünün bu teknolojiyi benimseme biçimini çok beğeniyoruz. Yandex'in Türkiye'deki kullanıcılarının da bu teknolojiyi nasıl sahiplendiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gururla söyleyebilirim ki, Türkiye pazarında arama sonuçlarında yapay zekayı ilk kullanan biz olduk. Bugün Yazeka bu alanda öncü olmaya devam ediyor. Yakın zamanda yeni özelliklerle güncellendi. Artık yalnızca metin değil, kullanıcıların sorgularına uygun görseller ve videolar da sunabiliyor. Bu gelişmenin sektör için doğru bir yön olduğunu düşünüyoruz ve Türk kullanıcıların bu teknolojiyi şimdiden deneyimliyor olmasından memnunuz."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Yandex, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yandex Türkiye'ye 400 Milyon Dolar Yatırım Planı - Son Dakika

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