Yapay Zeka Atılımı Çağrısı - Son Dakika
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Yapay Zeka Atılımı Çağrısı

Yapay Zeka Atılımı Çağrısı
04.06.2026 12:41
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Dönmez, yapay zekanın milli menfaatlerle uyumlu gelişimini vurguladı. Türkiye bu alanda lider olmalı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zekanın milli menfaatlerle uyumlu şekilde geliştirilmesi ve toplumsal faydanın korunması gerektiğini ifade etti.

Dönmez, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliğinde yaptığı konuşmada, yapay zekanın ileri düzey muhakeme, çok modlu veri işleme ve otonom görev yönetimi gibi yeteneklere ulaştığını söyledi.

Yapay zekanın milli menfaatlerle uyumlu şekilde geliştirilmesi ve toplumsal faydanın korunması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Bir tarafta ekonomik büyüme, verimlilik artışı ve bilimsel ilerleme fırsatı bulunurken, diğer tarafta veri güvenliği, algoritmik önyargılar, dezenformasyon, iş gücü dönüşümü ve etik sınırlar gibi kritik meseleler var." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon olarak yapay zeka alanında yürüttükleri çalışmalara değinen Dönmez, "Türkiye olarak bu sorular karşısında gelişmeleri yalnızca izleyen bir ülke olmayı kabul edemeyiz. Hedefimiz, teknolojiyi tüketen değil, üreten; takip eden değil, yön veren ülkeler arasında yer almaktır. TBMM olarak bu alanda bir araştırmaya ihtiyaç duyduğumuzu hissettiğimiz andan itibaren sivil toplum kuruluşlarımızı, akademisyenlerimizi, kamu ve özel sektör yöneticilerini dinledik. 100'den fazla kişiyi dinleme fırsatı bulduk ve bir yıllık çalışmanın sonunda kapsamlı bir rapor hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunduk. Raporda veri altyapısından insan kaynağına, etik ilkelerden regülasyon sistemlerine kadar birçok kritik konuda önerilerimizi ifade ettik." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin genç nüfusu ve mühendislik kapasitesiyle yapay zeka alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bu süreçte kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun ortak akılla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

"Türkiye yapay zeka alanında atılım yapmalı"

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da ilk kez bir teknolojinin sadece sektörleri değil, düşünme biçimlerini, üretim modellerini, rekabet anlayışını ve günlük yaşam alışkanlıklarını aynı anda dönüştürdüğünü söyledi.

Dijital dünyada artık kimin toprağı olduğunun değil, kimin verisi, teknolojisi ve yapay zeka kapasitesi olduğunun belirleyici hale geldiğini aktaran Küçükşabanoğlu, bugünün dünyasında yapay zekanın küresel teknoloji şirketlerinin ekonomileri, toplumsal davranışları ve devlet politikalarını etkileyebilecek kadar güçlü aktörlere dönüştüğünü anlattı.

Küçükşabanoğlu, bu dönemde Türkiye'nin yapay zeka alanında çok büyük atılım yapması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka artık yalnızca teknolojik bir rekabet alanı değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın, ulusal güvenliğin, diplomatik gücün ve küresel rekabet kapasitesinin merkezinde yer alan stratejik bir alan. Bu yüzden yapay zeka artık yalnızca teknik bir mesele değil, her konuyu derinden etkileyen çok önemli bir teknoloji. Ülkemizde de yapay zeka artık yalnızca teknoloji çevrelerinin değil, devletimizin en üst düzeyde sahip çıktığı stratejik bir gündem başlığı haline gelmiştir. Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak mottomuz, devletimiz öncülüğünde yapay zeka konusunda bütün gücümüzü birleştirerek Türkiye'yi yapay zeka ekosisteminde başarılı bir hale getirmek."

AIPA Danışma Kurulu Başkanı Erdem Erkul ise yapay zeka ve dijital dönüşüm süreçlerinde "hazırlık", "yeniden tasarlama" ve "insan odaklılık" olmak üzere üç ana başlığa dikkati çekti.

Türkiye'nin güçlü medeniyet mirası ve devlet vizyonuyla, yarı iletkenlerde güvenli tedarik zincirleri ve yapay zeka tabanlı yeni koalisyonların içinde yer almasının stratejik öneme sahip olduğunu belirten Erkul, belirsizliklerle dolu 21. yüzyıl dünyasında proaktif bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Fatih Dönmez, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Atılımı Çağrısı - Son Dakika

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