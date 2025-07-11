Yapay Zeka Eğitimine Yoğun İlgi

Aydın Ticaret Odası tarafından "İş Yaşamında Yapay Zeka Kullanımı ve Sunduğu Fırsatlar" konulu eğitim programı düzenlendi. Yoğun ilgi gören programda yapay zekanın günümüz iş dünyasında nasıl kullanılabileceği anlatıldı.

Yapılan eğitimde, yapay zekanın iş dünyasında sunduğu fırsatlar detaylarıyla ele alındı. Katılımcılar, müşteri memnuniyetinden satış ve pazarlamaya, ürün seçiminden iş verimliliği ve maliyet azaltmaya kadar birçok alanda yapay zekanın nasıl etkin şekilde kullanılabileceğine dair kapsamlı bilgiler edindi.

Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimde, yapay zekanın günümüz iş dünyasında oluşturduğu dönüşüm örneklerle aktarıldı. Katılımcılar interaktif anlatım ve uygulamalı içeriklerle hem teorik hem de pratik kazanımlar elde etti.

Eğitim sonunda konuşan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman "Üyelerimizin teknolojik gelişmelere uyum sağlamasını önemsiyoruz. Yapay zeka artık iş dünyasının bir parçası ve bu tür etkinliklerle üyelerimize yol göstermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN