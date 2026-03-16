Yapay Zeka Etiği Rehberi Yayınlandı

16.03.2026 12:48
AIPA, yapay zekanın yönetişim ilkelerini belirleyen bir rehber yayımladı.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), yapay zekanın "hangi ilkeler doğrultusunda geliştirildiği" ve "nasıl bir yönetişim anlayışıyla yönetildiği" sorularına yanıt vermek amacıyla "Yapay Zeka Etiği ve Yönetişimi İyi Uygulamalar Rehberi"ni yayımladı.

Dernekten yapılan açıklamada, yapay zekanın, karar alma süreçlerinin, kurumsal işleyişin ve toplumsal dönüşümün merkezinde yer aldığı bildirildi.

Kamu hizmetlerinden özel sektöre, eğitimden finansa kadar pek çok alanda yapay zekanın etkisini hissettirdiğine işaret edilen açıklamada, bunun beraberinde yalnızca fırsatları değil, risk, sorumluluk ve güven tartışmalarını da büyüttüğüne dikkat çekildi. Bu nedenle asıl meselenin, yapay zekanın ne kadar hızlı geliştiğinden çok, "hangi ilkeler doğrultusunda geliştirildiği" ve "nasıl bir yönetişim anlayışıyla yönetildiği" sorularında düğümlendiği belirtilen açıklamada, "'Yapay Zeka Etiği ve Yönetişimi İyi Uygulamalar Rehberi', tam da bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla hazırlandı. Ulusal mevzuat ile uluslararası ilke ve standartlar çerçevesinde şekillenen çalışma, yapay zeka sistemlerinin tasarımından devreye alınmasına, izlenmesinden kurumsal sorumluluk mekanizmalarına kadar uzanan geniş bir alanda yol gösterici başvuru kaynağı niteliği taşıyor." ifadelerine yer verildi.

"Çalışma, etik ve yönetişimi, pratik bir çerçeveye dönüştürüyor"

Rehberin, yapay zeka yönetişimini, karar süreçleri, veri politikaları, risk yönetimi ve etik sorumlulukla iç içe geçmiş çok katmanlı bir yapı olarak ele aldığının altı çizilen açıklamada, "Veri yönetişimi, model geliştirme ve doğrulama süreçleri, izleme ve denetim mekanizmaları, insan gözetimi, hesap verebilirlik yapıları ve etik kurumsal çerçeve gibi başlıklar, birbirinden bağımsız unsurlar olarak değil, bir bütünün tamamlayıcı parçaları olarak değerlendiriliyor. Böylece, yapay zeka sistemlerinin yalnızca işlevsel ya da verimli olması değil, aynı zamanda anlaşılabilir, izlenebilir, denetlenebilir ve sorumluluğu tanımlanmış yapılar halinde kurulması gerektiği ortaya konuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rehberin, temel uyum gereklilikleri, iyi uygulama önerileri ve kontrol listeleri aracılığıyla kurumlara kendi iç süreçlerini gözden geçirebilecekleri somut bir değerlendirme zemini sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yönüyle çalışmanın, etik ve yönetişimi yalnızca kavramsal bir tartışma başlığı olmaktan çıkarıp, doğrudan uygulama süreçlerine temas eden pratik bir çerçeveye dönüştürdüğüne değinildi. Yapay zekaya ilişkin güven meselesini, rehberin daha kapsamlı biçimde ele aldığı belirtilen açıklamada, yapay zeka sistemlerine yönelik toplumsal kabulün, yalnızca teknik doğruluk oranlarıyla şekillenmediği, ayrımcılık riski, veri kullanımı, karar süreçlerinin şeffaflığı, insan müdahalesinin sınırları ve hesap sorulabilirlik imkanları gibi başlıkların da güvenin asli unsurları haline geldiği vurgulandı.

"Yapay zeka yalnızca teknik kapasiteyle konuşulabilecek alan değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zekanın yalnızca teknik kapasiteyle konuşulabilecek alan olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey sadece yeni teknolojiler üretmek değil, bu teknolojilerin hangi etik zemin üzerinde yükseleceğini ve hangi yönetişim anlayışıyla şekilleneceğini açık biçimde tanımlamaktır. Etik ve yönetişim, yapay zekanın gelişimine sonradan eklenen unsurlar değil, onu kalıcı, güvenilir ve meşru kılan temel dayanaklardır. Rehberin, kurumların daha sağlam yaklaşım geliştirmesine ve toplumda yapay zekaya yönelik bilinç ile güvenin güçlenmesine katkı sunmasını değerli buluyoruz."

Kaynak: AA

