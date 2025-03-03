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Ekonomi

Yapay Zeka Ideathon'un Kazananları Açıklandı

Multinet Up ve inventiv'in Ideathon yarışmasında kazanan projeler belirlendi. SmartSpend AI birinci.

03.03.2025 12:16
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Multinet Up'ın teknoloji iştiraki inventiv'in, Coderspace işbirliğiyle düzenlediği Ideathon yarışmasının kazananları belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 yaş altı üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerin katıldığı yarışmada, üretken yapay zeka teknolojileriyle Multinet Up'ın mobil cüzdan uygulaması MultiPay'in geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirildi. İlgi gören etkinliğe, 520 kişiden oluşan 216 ekip başvurdu. Ön eleme sürecinin ardından finale kalan 5 ekip, inventiv Büdotek ofisinde jüri karşısına çıktı.

Jüri üyeleri arasında Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, Multinet Up Bilişim Kurulu Başkanı (CIO) ve inventiv Genel Müdürü Çağlayan Yıldırım, Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, Multinet Up CEO Ofisi ve İş Geliştirme Direktörü Bora Can, inventiv Yazılım Mühendisliği Direktörü Özkan Biçer, inventiv Sistem ve Güvenlik Direktörü Yaşar Ateş ve inventiv Ürün Direktörü Aşkım Gürer yer aldı.

Yarışmada birinciliği, "SmartSpend AI" projesiyle Data Ninjas ekibi kazanırken, ikinci sırada "Yemek AI" projesiyle NLPhoenix ekibi, üçüncü sırada ise "AITOM" projesiyle AITOM ekibi yer aldı. Kazanan ekipler sırasıyla 30 bin lira, 20 bin lira ve 15 bin lira değerinde MultiFlex ödülüne hak kazandı.

Birincilik ödülünü kazanan SmartSpend AI, kullanıcıların harcama alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş kampanya önerileri sunan ve optimize edilmiş harcama rotaları oluşturan yapay zeka tabanlı bir model olarak öne çıktı.

İkincilik ödülünü kazanan Yemek AI, CAG modeli ve Heygen API kullanarak müşteri destek süreçlerini otomatikleştiren ve kişiselleştirilmiş restoran önerileri sunan bir yapay zeka modeli olarak geliştirildi.

Üçüncülük ödülünü alan AITOM ise ödeme sistemlerindeki büyük veriyi analiz ederek işletmelere içgörü sağlayan ve hata yönetimini optimize eden bir platform olarak tasarlandı.

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Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, MultiNet, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Ideathon'un Kazananları Açıklandı - Son Dakika

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