Yapay Zeka ile Eğitimde Eşitlik - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yapay Zeka ile Eğitimde Eşitlik

Yapay Zeka ile Eğitimde Eşitlik

Prof. Dr. Ömerustaoğlu, yapay zekanın eğitimde eşitsizlikleri azaltabileceğini vurguladı.

20.05.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, yapay zekanın insan merkezli bir vizyonla kullanıldığında eğitimdeki eşitsizlikleri azaltma potansiyeli taşıyan güçlü bir araç olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ömerustaoğlu, yapay zeka teknolojisinin öğrenme süreçlerini dönüştürerek bireyselleştirilmiş, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim modeli sunabileceğine değindi.

Ömerustaoğlu, "Yapay zeka sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda eğitimdeki eşitsizlikleri azaltma potansiyeli taşıyan güçlü bir araç. Bu dönüşümde en önemli unsur, insan merkezli bir vizyon. Yapay zekayı öğrenme analitiği, içerik geliştirme ve sanal laboratuvar uygulamalarında etkin şekilde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli sistemlerin öğrencilerin öğrenme hızına ve seviyesine göre uyarlanabilen içerikler sunduğuna işaret eden Ömerustaoğlu, "Gerçek zamanlı geri bildirim mekanizmaları ve uyarlanabilir öğretim modelleri, öğrencinin eksik yönlerini hızla tespit ederek ona özel çözümler sunabiliyor. Bu da öğrenmeyi hem daha verimli hem de daha motive edici hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ömerustaoğlu, yapay zekanın öğretmenlerin rutin görevlerini üstlenerek onların rehberlik ve mentörlük rollerini güçlendirdiğini, gelecekte öğretmenlerin teknolojiyi stratejik biçimde kullanan bir "eğitim tasarımcısı" olacağını, öğrencilerin eleştirel düşünme ve yaratıcı problem çözme gibi üst düzey becerilerini geliştirmedeki rolünün daha değer kazanacağını kaydetti.

Yapay zeka kullanımında veri gizliliği, algoritmik ön yargı ve şeffaflık gibi konuların önemli olduğunu, öğrencilere etik bilincin erken yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini belirten Ömerustaoğlu, eğitimde kullanılan "YZ" sistemlerinin adil, denetlenebilir ve insan onuruna saygılı olması gerektiğini, bunun da disiplinler arası bir bakış açısıyla ve etik temelli eğitimle mümkün olabileceğini vurguladı.

Yapay zekanın yalnızca teknik bir konu olmadığına değinen Ömerustaoğlu, şunları kaydetti:

"Edebiyattan sanata, sosyal bilimlerden felsefeye kadar her alana, yapay zekanın üretici biçimde entegre edilmesi gerekiyor. Öğrencilerimizin sadece teknoloji okuryazarı değil, aynı zamanda yapay zekayı sorumlu şekilde kullanan bireyler olmasını hedeflemeliyiz. Yapay zeka doğru vizyonla kullanıldığında, yaşam boyu öğrenme yolculuğunda her bireye rehberlik edecek potansiyele sahip. Önemli olan, bu teknolojiyi insanın hizmetine sunacak değer temelli bir eğitim sistemi kurabilmek."

Kaynak: AA

Adnan Ömerustaoğlu, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka ile Eğitimde Eşitlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
10:40
Görüntü Türkiye’den Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:27:49. #7.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Eğitimde Eşitlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.