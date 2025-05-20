Yapay Zeka ile Eğitimde Eşitlik

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, yapay zekanın insan merkezli bir vizyonla kullanıldığında eğitimdeki eşitsizlikleri azaltma potansiyeli taşıyan güçlü bir araç olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ömerustaoğlu, yapay zeka teknolojisinin öğrenme süreçlerini dönüştürerek bireyselleştirilmiş, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim modeli sunabileceğine değindi.

Ömerustaoğlu, "Yapay zeka sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda eğitimdeki eşitsizlikleri azaltma potansiyeli taşıyan güçlü bir araç. Bu dönüşümde en önemli unsur, insan merkezli bir vizyon. Yapay zekayı öğrenme analitiği, içerik geliştirme ve sanal laboratuvar uygulamalarında etkin şekilde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli sistemlerin öğrencilerin öğrenme hızına ve seviyesine göre uyarlanabilen içerikler sunduğuna işaret eden Ömerustaoğlu, "Gerçek zamanlı geri bildirim mekanizmaları ve uyarlanabilir öğretim modelleri, öğrencinin eksik yönlerini hızla tespit ederek ona özel çözümler sunabiliyor. Bu da öğrenmeyi hem daha verimli hem de daha motive edici hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ömerustaoğlu, yapay zekanın öğretmenlerin rutin görevlerini üstlenerek onların rehberlik ve mentörlük rollerini güçlendirdiğini, gelecekte öğretmenlerin teknolojiyi stratejik biçimde kullanan bir "eğitim tasarımcısı" olacağını, öğrencilerin eleştirel düşünme ve yaratıcı problem çözme gibi üst düzey becerilerini geliştirmedeki rolünün daha değer kazanacağını kaydetti.

Yapay zeka kullanımında veri gizliliği, algoritmik ön yargı ve şeffaflık gibi konuların önemli olduğunu, öğrencilere etik bilincin erken yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini belirten Ömerustaoğlu, eğitimde kullanılan "YZ" sistemlerinin adil, denetlenebilir ve insan onuruna saygılı olması gerektiğini, bunun da disiplinler arası bir bakış açısıyla ve etik temelli eğitimle mümkün olabileceğini vurguladı.

Yapay zekanın yalnızca teknik bir konu olmadığına değinen Ömerustaoğlu, şunları kaydetti:

"Edebiyattan sanata, sosyal bilimlerden felsefeye kadar her alana, yapay zekanın üretici biçimde entegre edilmesi gerekiyor. Öğrencilerimizin sadece teknoloji okuryazarı değil, aynı zamanda yapay zekayı sorumlu şekilde kullanan bireyler olmasını hedeflemeliyiz. Yapay zeka doğru vizyonla kullanıldığında, yaşam boyu öğrenme yolculuğunda her bireye rehberlik edecek potansiyele sahip. Önemli olan, bu teknolojiyi insanın hizmetine sunacak değer temelli bir eğitim sistemi kurabilmek."