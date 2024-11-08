Yapay Zeka ile Genetik Teşhis Hızlanıyor

Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi (MEDİGEN), META SYSTEM (Yapay Zeka Destekli Kromozom ve Fluorescence In Situ Hybridization - FISH- Görüntüleme Sistemleri) kullanmaya başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Beykoz Kavacık'ta İstanbul Medipol Üniversitesi Kuzey Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdüren MEDİGEN, META SYSTEM ile genetik analiz süreçleri üzerinde çok daha hızlı çalışılabilecek. Bu sistem sayesinde genetik hastalıkların teşhisinde analiz süresi önemli ölçüde kısalırken test kalitesinde artış sağlanıyor.

MEDİGEN, yeni sistemle birlikte periferik kan, kemik iliği, amniyon sıvısı, abort materyali, koryon villus materyali ve kordon kanı gibi çeşitli örneklerden elde edilen metafazları, yapay zeka desteğiyle analiz edebilecek.

META SYSTEM, piyasadaki muadillerine kıyasla 10 kat daha hızlı tarama imkanı sunarken, genetik analiz süreçlerine yenilikler katan sistem, yapay zeka desteğiyle anormal kromozom yapılarını güvenilir şekilde sınıflandırma ve tespit etme olanağı sunuyor.

Türkiye'de yapılamayan genetik testler için 100'ün üzerinde kuruma hizmet veren MEDİGEN'in hizmet kapasitesini daha da güçlendiren sistem, dünyada ilk kez 20x objektif ile görüntü elde edebilme özelliğine sahip.

Sistem ayrıca, FISH taramalarında bir bölgeyi bir dakika gibi kısa bir sürede yüksek hücre sayılarıyla analiz edebilme, kromozom ve FISH taramalarını eş zamanlı gerçekleştirebilme, aydınlık ortamda ve immersiyon yağı kullanmadan FISH taraması yapabilme, aynı anda hem tarama hem analiz sunma gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.