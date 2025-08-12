Yapay Zeka ile Kaçak Trafo Tespiti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir grup iş yerinin kurduğu ve ızgaralarla gizlenmiş kaçak trafo, yapay zeka destekli sistem sayesinde tespit edildi. 100 kVA gücündeki trafo, yapay zeka destekli sistemin verileri sonucu başlatılan fiziki kontrol sırasında ortaya çıkarıldı. Şirket, kaçak trafoya el koyma işlemi için savcılığa başvurdu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde hizmet veren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelesini kırsalda olduğu gibi şehir merkezlerinde de taviz vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda gelişmiş tüm teknolojik imkanları kullanan şirket, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Teke Mahallesinde dikkat çekici bir kaçak trafo olayını ortaya çıkardı. Ticarethanelerin yoğunlukta bulunduğu mahallede enerji giriş ve çıkışı arasındaki uyumsuzluk, yapay zeka destekli sistem tarafından tespit edildi.

100 kVA gücünde kaçak trafo

Yapılan fiziki kontroller sonucunda, işyerlerinin yoğunlukta bulunduğu alanda kenarları duvarla örülü, üstü ise delikli ızgarayla gizlenmiş 100 kVA gücünde kaçak bir trafoya ulaşıldı. Yapılan kontrollerde ilgili mahallede bulunan bir çok işyerinin yapay zeka destekli sistemin tespit ettiği trafo üzerinden kaçak elektrik kullandığı belirlendi. Birden fazla işyerinin birlikte organize olarak kurduğu kaçak trafonun, dış bağlantı hatları ve beslendiği tüm noktaların belirlenmesine yönelik detaylı çalışmalar da Dicle Elektrik ekipleri tarafından ayrıca sürdürülüyor.

"Enerji kayıplarını sıfırlama hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz"

Yapay zeka destekli sistemlerle kaçak tüketimin takip edildiğine dikkat çeken Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, "İlimizdeki enerji kayıplarını sıfırlama hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Çünkü bu denli güçlü trafolarla kaçak elektrik temin etmek, hem ciddi bir kamu zararı oluşturuyor hem de can güvenliğini tehdit ediyor. Yapay zeka destekli sistemlerimiz sayesinde artık en gizli kaçaklar bile tespit edilebiliyor. Mücadelemiz her ilimizin her noktasında aynı kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik, söz konusu trafonun mülkiyetine el konulabilmesi için şirket avukatları aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulundu.

Dicle Elektrik görevlileri, trafolardaki verileri alıp yapay destekli sisteme yüklüyor. Verilerin yüklendiği sistem ise elektrik akışındaki düzensizlikleri tespit ederek kaçak kullanım olup olmadığını belirliyor. - ŞANLIURFA