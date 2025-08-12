Yapay Zeka ile Kaçak Trafo Tespiti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yapay Zeka ile Kaçak Trafo Tespiti

Yapay Zeka ile Kaçak Trafo Tespiti
12.08.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da yapay zeka destekli sistem, ızgaralarla gizlenmiş kaçak trafoyu tespit etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir grup iş yerinin kurduğu ve ızgaralarla gizlenmiş kaçak trafo, yapay zeka destekli sistem sayesinde tespit edildi. 100 kVA gücündeki trafo, yapay zeka destekli sistemin verileri sonucu başlatılan fiziki kontrol sırasında ortaya çıkarıldı. Şirket, kaçak trafoya el koyma işlemi için savcılığa başvurdu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde hizmet veren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelesini kırsalda olduğu gibi şehir merkezlerinde de taviz vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda gelişmiş tüm teknolojik imkanları kullanan şirket, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Teke Mahallesinde dikkat çekici bir kaçak trafo olayını ortaya çıkardı. Ticarethanelerin yoğunlukta bulunduğu mahallede enerji giriş ve çıkışı arasındaki uyumsuzluk, yapay zeka destekli sistem tarafından tespit edildi.

100 kVA gücünde kaçak trafo

Yapılan fiziki kontroller sonucunda, işyerlerinin yoğunlukta bulunduğu alanda kenarları duvarla örülü, üstü ise delikli ızgarayla gizlenmiş 100 kVA gücünde kaçak bir trafoya ulaşıldı. Yapılan kontrollerde ilgili mahallede bulunan bir çok işyerinin yapay zeka destekli sistemin tespit ettiği trafo üzerinden kaçak elektrik kullandığı belirlendi. Birden fazla işyerinin birlikte organize olarak kurduğu kaçak trafonun, dış bağlantı hatları ve beslendiği tüm noktaların belirlenmesine yönelik detaylı çalışmalar da Dicle Elektrik ekipleri tarafından ayrıca sürdürülüyor.

"Enerji kayıplarını sıfırlama hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz"

Yapay zeka destekli sistemlerle kaçak tüketimin takip edildiğine dikkat çeken Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, "İlimizdeki enerji kayıplarını sıfırlama hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Çünkü bu denli güçlü trafolarla kaçak elektrik temin etmek, hem ciddi bir kamu zararı oluşturuyor hem de can güvenliğini tehdit ediyor. Yapay zeka destekli sistemlerimiz sayesinde artık en gizli kaçaklar bile tespit edilebiliyor. Mücadelemiz her ilimizin her noktasında aynı kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik, söz konusu trafonun mülkiyetine el konulabilmesi için şirket avukatları aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulundu.

Dicle Elektrik görevlileri, trafolardaki verileri alıp yapay destekli sisteme yüklüyor. Verilerin yüklendiği sistem ise elektrik akışındaki düzensizlikleri tespit ederek kaçak kullanım olup olmadığını belirliyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Viranşehir, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Çevre, Hukuk, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka ile Kaçak Trafo Tespiti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Resmi teklif yapıldı bile Süper Lig devinden Zinchenko bombası Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devinden Zinchenko bombası

09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
08:27
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:07
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:50
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
13:44
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
13:39
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 10:29:29. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Kaçak Trafo Tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.