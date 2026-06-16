Yapay Zeka ile Markalaşma Stratejileri

'Yapay Zeka Çağında Markalaşma' formunda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, " İzmir'e ve İzmir'deki endüstriye, yapay zeka çağına markalaşmayı nasıl entegre ederiz diye çalışıyoruz. 125 markamızın marka değerinin toplamı 19,6 milyar dolar. Ülke olarak yapmamız gereken çok ciddi işler var. Bunun ilk adımını İzmir'den atmak istiyoruz" dedi.

İzmir'de Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde, NETNOCON ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle 'Yapay Zeka Çağında Markalaşma' formu düzenlendi. İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yapay zeka, algoritmalar, dijital topluluklar, veri temelli müşteri içgörüleri ve yeni nesil tüketici davranışlarının markalaşma süreçlerine etkileri ele alındı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Lena Çavuşoğlu yaptı.

Etkinliğe dair konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, "Bugün hem ülkemiz hem İzmir adına çok önemli bir gün yaşıyoruz. Yapay zeka çağında markalaşma konusunu derinlemesine ele alıyoruz. EGİAD olarak dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm anlayışını derinlemesine çalışmalar yaptığımız bu dönemde çok kıymetli de bir raporumuz çıkıyor. Özellikle yenilikçi yıkımın endüstri etkisini araştırdığımız bir raporumuz var. EGİAD olarak bir düşünce kuruluşu olarak çalışıyoruz. Amerika'dan çok kıymetli misafirlerimiz var. İzmir'e ve İzmir'deki endüstriye, yapay zeka çağına markalaşmayı nasıl entegre ederiz? Şirketlerimizin bir adım öteye nasıl geçmesini sağlarız? Bunun için çalışıyoruz. Çok yakın bir zamanda çıkan uluslararası markalaşma raporuna göre şu an Türkiye'nin en değerli şirketlerinden bir tanesi Türk Hava Yolları. 125 markamızın marka değerinin toplamı 19,6 milyar dolar. Ülke olarak yapmamız gereken çok ciddi işler var. Bunun ilk adımını İzmir'den atmak istiyoruz. 'Şirketlerimizin markalaşma sürecine nasıl ışık tutarız?' diye düşünerek çalışmalar yapıyoruz" açıklamalarına yer verdi.

"Piyasa araştırmaları, yapay zekayla çok hızlı bir şekilde halledilebiliyor"

Artık hayatın her alanında yapay zekanın bulunduğunu belirten EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci, "Her alanda bize çok yeni kapılar açılıyor. Markanın konumu, gideceği yön gibi konularda yapay zeka kullanımı markalara yeni fırsatlar açacak. Çünkü çok uzun süreler alan piyasa araştırmalarını, artık yapay zekayla çok hızlı bir şekilde halledebiliyoruz. Sadece piyasa araştırmaları değil, markanın konumu, hitabı, hedeflediği kitleyi de tespit ederken yapay zekayı kullanmak çok mümkün" ifadelerini kullandı.

Markanın yapay zekayla etkisini ölçmenin çok mümkün olduğuna dikkat çeken İnci, şunları kaydetti:

"Çalışmalar ilerledikçe çok farklı boyutlara varacağını düşünüyorum. Sağlık alanında açtığı çığ gibi bütün alanlarda yapay zeka, bizim vazgeçilmez bir aracımız olacak. Eve giderek belki biz onun aracı olacağız. Böyle de bir tehdit var. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. İnsanın kendisi zaten bir veri kutusu. İnsanın sahip olduğu bilgi ve veri çözüldükçe, her alanda yapay zeka yardımıyla çok büyük hamleler yapılacağına inanıyorum."

Etkinliğe, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, Netnografi yönteminin kurucusu Prof. Dr. Robert V. Kozinets, Branding and Consumer Culture alanında çalışan Prof. Dr. Rossella Gambetti, Teknoloji, dijital deneyim, yapay zeka ve akıllı turizm çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Ulrike Gretzel ve iş insanları katıldı. - İZMİR