Yapay Zeka ile Markalaşma Stratejileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka ile Markalaşma Stratejileri

Yapay Zeka ile Markalaşma Stratejileri
16.06.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EGİAD, İzmir'de yapay zeka çağında markalaşmayı ele alan bir forum düzenledi. Marka değerleri vurgulandı.

'Yapay Zeka Çağında Markalaşma' formunda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, " İzmir'e ve İzmir'deki endüstriye, yapay zeka çağına markalaşmayı nasıl entegre ederiz diye çalışıyoruz. 125 markamızın marka değerinin toplamı 19,6 milyar dolar. Ülke olarak yapmamız gereken çok ciddi işler var. Bunun ilk adımını İzmir'den atmak istiyoruz" dedi.

İzmir'de Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde, NETNOCON ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle 'Yapay Zeka Çağında Markalaşma' formu düzenlendi. İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yapay zeka, algoritmalar, dijital topluluklar, veri temelli müşteri içgörüleri ve yeni nesil tüketici davranışlarının markalaşma süreçlerine etkileri ele alındı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Lena Çavuşoğlu yaptı.

Etkinliğe dair konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, "Bugün hem ülkemiz hem İzmir adına çok önemli bir gün yaşıyoruz. Yapay zeka çağında markalaşma konusunu derinlemesine ele alıyoruz. EGİAD olarak dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm anlayışını derinlemesine çalışmalar yaptığımız bu dönemde çok kıymetli de bir raporumuz çıkıyor. Özellikle yenilikçi yıkımın endüstri etkisini araştırdığımız bir raporumuz var. EGİAD olarak bir düşünce kuruluşu olarak çalışıyoruz. Amerika'dan çok kıymetli misafirlerimiz var. İzmir'e ve İzmir'deki endüstriye, yapay zeka çağına markalaşmayı nasıl entegre ederiz? Şirketlerimizin bir adım öteye nasıl geçmesini sağlarız? Bunun için çalışıyoruz. Çok yakın bir zamanda çıkan uluslararası markalaşma raporuna göre şu an Türkiye'nin en değerli şirketlerinden bir tanesi Türk Hava Yolları. 125 markamızın marka değerinin toplamı 19,6 milyar dolar. Ülke olarak yapmamız gereken çok ciddi işler var. Bunun ilk adımını İzmir'den atmak istiyoruz. 'Şirketlerimizin markalaşma sürecine nasıl ışık tutarız?' diye düşünerek çalışmalar yapıyoruz" açıklamalarına yer verdi.

"Piyasa araştırmaları, yapay zekayla çok hızlı bir şekilde halledilebiliyor"

Artık hayatın her alanında yapay zekanın bulunduğunu belirten EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci, "Her alanda bize çok yeni kapılar açılıyor. Markanın konumu, gideceği yön gibi konularda yapay zeka kullanımı markalara yeni fırsatlar açacak. Çünkü çok uzun süreler alan piyasa araştırmalarını, artık yapay zekayla çok hızlı bir şekilde halledebiliyoruz. Sadece piyasa araştırmaları değil, markanın konumu, hitabı, hedeflediği kitleyi de tespit ederken yapay zekayı kullanmak çok mümkün" ifadelerini kullandı.

Markanın yapay zekayla etkisini ölçmenin çok mümkün olduğuna dikkat çeken İnci, şunları kaydetti:

"Çalışmalar ilerledikçe çok farklı boyutlara varacağını düşünüyorum. Sağlık alanında açtığı çığ gibi bütün alanlarda yapay zeka, bizim vazgeçilmez bir aracımız olacak. Eve giderek belki biz onun aracı olacağız. Böyle de bir tehdit var. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. İnsanın kendisi zaten bir veri kutusu. İnsanın sahip olduğu bilgi ve veri çözüldükçe, her alanda yapay zeka yardımıyla çok büyük hamleler yapılacağına inanıyorum."

Etkinliğe, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, Netnografi yönteminin kurucusu Prof. Dr. Robert V. Kozinets, Branding and Consumer Culture alanında çalışan Prof. Dr. Rossella Gambetti, Teknoloji, dijital deneyim, yapay zeka ve akıllı turizm çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Ulrike Gretzel ve iş insanları katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka ile Markalaşma Stratejileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

13:24
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:37:07. #7.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Markalaşma Stratejileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.