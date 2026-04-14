Yapay Zeka Kullanımı: Gençler Daha Aktif, Deneyimliler Daha Stratejik - Son Dakika
Yapay Zeka Kullanımı: Gençler Daha Aktif, Deneyimliler Daha Stratejik

14.04.2026 14:17
Kariyer.net araştırmasına göre, genç çalışanlar yapay zekayı aktif kullanırken deneyimliler stratejik yaklaşım sergiliyor.

Kariyer.net, 2 yıla kadar deneyimli genç yeteneklerle 11 yıldan fazla deneyimli profesyonellerden oluşan yaklaşık bin kişinin yanıtlarını karşılaştırmalı analiz ederek, çalışanların yapay zekaya yönelik eğilimlerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kariyer.net, gerçekleştirdiği araştırmayla iş hayatında yapay zekanın benimsenme düzeyini, kullanım pratiklerini ve çalışanların bu teknolojiye yönelik duygu ve algılarını ortaya koymayı hedefledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, toplamda 2 yıla kadar deneyime sahip çalışanların yüzde 40'ı iş hayatında yapay zekayı düzenli olarak kullanıyor.

Deneyimi 11 yıldan fazla olan profesyonellerde ise düzenli kullanım oranı yüzde 23 seviyesinde kalıyor. Buna karşılık deneyimli çalışanların iş süreçlerinde yapay zeka kullanma eğilimi yüzde 44 ile "ara sıra" olarak ön plana çıkıyor.

Yapay zekaya karşı hissedilen duygularda her iki grupta da belirsizlik öne çıkıyor. Ancak bu duygu, 11 yıldan fazla deneyimli profesyonellerde yüzde 35 ile daha baskınken, gençlere kıyasla 7 puan daha yüksek seviyede kalıyor.

Çalışanlar arasında 2 yıla kadar deneyimli grupta "belirsizlik ve heyecan" yüzde 28 ile eşit şekilde paylaşılırken, "endişe" her iki grupta da 3. sırada yer alıyor.

Yapay zekaya yönelik en temel endişe her iki grupta da yüzde 44 ile "yanlış-eksik sonuç üretmesi" olurken, deneyim arttıkça kaygının odağı değişiyor.

Deneyimi 11 yıl ve üzeri çalışanlarda veri güvenliği endişesi yüzde 32 ile ikinci sırada yer alırken, 0-2 yıl deneyimli grupta veri güvenliğine yönelik endişe yüzde 18 seviyesinde kalıyor. Öte yandan iki grubun farklılaştığı nokta "işimi elimden alır" kaygısında ortaya çıkıyor. Gençlerin yapay zekanın işlerini elinden alacağına yönelik kaygısı deneyimli çalışanlara kıyasla 7 puan daha yüksek.

Yapay zekanın iş süreçlerinde kullanım alanı deneyim kırılımına göre farklılık göstermiyor. Her iki grupta da en yaygın kullanım alanı "veri analizi ve raporlama" olurken, bunu eğitim ve kişisel gelişim, müşteri hizmetleri ve süreç iyileştirme takip ediyor.

Gençler daha aktif, deneyimliler daha stratejik yaklaşıyor

Bununla birlikte yapay zekanın iş süreçlerindeki etkisini değerlendiren katılımcıların yüzde 60'ından fazlası yapay zekanın işlerinde verimlilik sağladığına işaret ediyor. Benzer şekilde zaman tasarrufu sağladığına yönelik çıkarım her iki grupta da yüksek seviyede bulunuyor.

Deneyimi 11 yılı aşan profesyonellerin yüzde 50'si yapay zekaya yatkınlığın iş fırsatlarında avantaj sağlayacağını düşünürken, bu oran 2 yıla kadar deneyimlilerde yüzde 39'da kalıyor.

Buna karşılık, yapay zekanın iş fırsatlarına etkisi konusunda kararsızlık, gençlerde daha yüksek seyrediyor. Deneyimi 2 yıla kadar olan çalışanlarda söz konusu oran yüzde 15 iken, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip profesyonellerde yüzde 8'e geriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, yapay zekanın iş hayatında hızla yaygınlaşırken, farklı deneyim seviyelerindeki çalışanların da bu teknolojiye yaklaşımının çeşitlendiğini belirtti.

Uysal, gençlerin yapay zekayı daha aktif olarak kullandığını vurgulayarak, "Deneyimli profesyonellerin daha seçici, ihtiyaç odaklı ve stratejik bir kullanım benimsediği dikkati çekiyor. Bu farklılıklar, tek tip çözümler yerine çalışan profillerine göre kişiselleştirilmiş süreçler tasarlanmasının önemini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Kullanımı: Gençler Daha Aktif, Deneyimliler Daha Stratejik - Son Dakika

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
SON DAKİKA: Yapay Zeka Kullanımı: Gençler Daha Aktif, Deneyimliler Daha Stratejik - Son Dakika
