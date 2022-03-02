"Yapay zekanın, işlerin işleyişini nasıl etkileyeceği dikkate alınmalı" önerisi - Son Dakika
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"Yapay zekanın, işlerin işleyişini nasıl etkileyeceği dikkate alınmalı" önerisi

02.03.2022 10:37
"Yapay zekanın, işlerin işleyişini nasıl etkileyeceği dikkate alınmalı" önerisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğr.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik, her yeni sistemin var olan yönetim ekollerini değiştiremediğini, katkı sağladığını belirterek, "Yapay zekanın gelmesiyle çalışan bağlılığı azalır veya artar şeklinde bir tanımlama yapılması yanlış. Bu yüzden yapay zekanın, işlerin işleyişini ve yapısını nasıl etkileyeceği konusu dikkate alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Tiftik, hayatın her alanında aktif olarak kullanılmaya başlanan yapay zeka araçları ve uygulamalarının mesleklerin geleceğini de etkilediğini aktardı.

Tiftik, şunları kaydetti:

"Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 40'ının sadece İKY alanında en az bir çeşit yapay zeka uygulaması veya aracı kullandığı saptanırken, yapay zeka araçlarının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte çalışanların işsiz kalma endişelerinin de arttığı belirtildi. Dünya Ekonomik Forumu ve Deloitte'nin yaptığı araştırmalara göre, önümüzdeki yıllarda 26 ülkede 97 milyon yeni iş dalının yaratılacağı tahmin ediliyor.

Gelişmiş robotik ve yapay zeka gibi otomasyon teknolojiler verimlilik ve ekonomik büyüme için ekonomik değer fazlalıkları oluşturabiliyor. Otomasyon, küresel ekonominin üretkenliğini yıllık küresel GSYH'yi yüzde 0,8 ila 1,4 oranları arasında hızlandırabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, iş yerlerinde insan iş gücünün otomasyon ile yer değiştirmesi anlamına gelmekte. Dolayısıyla 2030 yılına kadar iş ve işlemlerin yüzde 30'unun yapay zeka destekli otomasyon sistemleri tarafından yapılacağı öngörülmektedir."

Tiftik, yönetim ve bağlılığı sağlayacak olan insan kaynaklarının, teknolojinin de içerdiği gelişimle var olan yükümlülükleri geliştirmekle mükellef olduğunu belirterek, "Gelecek olan yeni sistemler, yönetim ekollerini değiştiremez ancak katkı sağlar. Bu yüzden yapay zekanın gelmesiyle çalışan bağlılığı azalır veya artar şeklinde bir tanımlama yapılması yanlış. Bu yüzden yapay zekanın, işlerin işleyişini ve yapısını nasıl etkileyeceği konusu dikkate alınmalıdır. İnsan kaynaklarının işletme içinde dahil olmadığı bir üst yönetimde, yapılan araştırmalara göre, yapay zeka ve diğer işletme teknolojileri, iş yapma pratikleri ve istihdam uygulamaları üzerinde büyük değişiklikler yapabilir." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Yapay Zeka, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Yapay zekanın, işlerin işleyişini nasıl etkileyeceği dikkate alınmalı' önerisi - Son Dakika


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