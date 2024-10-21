Yapı Kredi Forbes'ta En İyi İşveren - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Kredi Forbes'ta En İyi İşveren

Yapı Kredi, Forbes'un 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde yer alarak sektördeki liderliğini kanıtladı.

21.10.2024 12:16
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Yapı Kredi, Forbes'un her yıl açıkladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ana hissedarı Koç Holding'in de "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde yer aldığı listede, Yapı Kredi kendi sektöründe lider işveren olarak öne çıktı. Banka, bu başarısıyla Türkiye'nin bankacılık ve finans alanındaki en başarılı işvereni seçildi.

Araştırma kapsamında 50'den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışan hem kendi şirketlerini hem de bulundukları sektördeki şirketleri değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda sıralamada yer alan Yapı Kredi, ekonomik değer yaratma, yetenek yönetimi, eğitim gelişim imkanları, iş-yaşam dengesi ve cinsiyet eşitliği politikalarıyla sektördeki öncü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

"Çalışma arkadaşlarımız en büyük gücümüz"

Açıklamada görüşlerine yere verilen Yapı Kredi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, çalışanlarına sundukları gelişim olanaklarının ve sürekli yenilenen insan kaynakları stratejilerinin bu başarının ardındaki en önemli faktör olduğunu belirtti.

Önaldı, Yapı Kredi olarak iş felsefelerinin temelinde bulunan tüm paydaşlara değer yaratma ilkesini, insan kaynakları yönetimi stratejilerinin merkezinde gördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımızı odağımıza alarak geliştirdiğimiz yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımız sayesinde, Forbes'un 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesine girmekten ve Türkiye'nin bankacılık ve finans alanındaki en başarılı işvereni seçilmekten gurur duyuyoruz. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için, bu alandaki tüm değişim ve dönüşüm konularını da dikkate alarak, stratejimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve kurum kültürümüz en büyük gücümüz. Bu gücü geleceğe daha da yetkin ve kalıcı şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışmaya ve en iyiler arasında kalmaya kararlıyız."

Çalışan deneyiminde yenilikçi adımlar

Yeni işveren markası ve insan kaynakları hizmet modelleriyle çalışan deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Önaldı, "İnsan Kaynakları alanındaki başarılarımızda önemli rol oynayan yeni işveren markamızı, dijital dönüşümün sunduğu araçları kullanarak tüm süreçlerimize entegre ettik. Bu sayede çalışma arkadaşlarımızın iş süreçlerini kolaylaştırırken, onlara çağın ihtiyaçlarına uygun pek çok yenilikçi çözüm ve program sunuyoruz. Gelişim programları, rotasyon ve mentörlük imkanlarıyla çalışma arkadaşlarımızın kariyer yolculuklarını zenginleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de çalışma arkadaşlarımıza sürekli gelişen dinamik bir deneyim sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Forbes, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi Forbes'ta En İyi İşveren - Son Dakika

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