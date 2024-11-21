Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni Verilen Binalarda Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni Verilen Binalarda Düşüş

Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni Verilen Binalarda Düşüş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de 3. çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların yüz ölçümü %18,9, yapı kullanma izni verilen binaların yüz ölçümü ise %5,3 azaldı. Bir önceki yılın verilerine göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısında da %18,8'lik bir düşüş gözlemlendi.

21.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 3'üncü çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların yüz ölçümünün yüzde 18,9, yapı kullanma izni verilen binaların yüz ölçümünün de yüzde 5,3 azaldığını açıkladı.

TÜİK, 3'üncü çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 18,8, daire sayısı yüzde 17 ve yüz ölçümü yüzde 18,9 azaldı. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 32 milyon metrekare iken; bunun 17 milyon metrekaresi konut, 8,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,8 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre; en yüksek yüz ölçümü payına 21,2 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

DAİRE SAYISI YÜZDE 3,1 AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 2,9 artarken; daire sayısı yüzde 3,1 ve yüz ölçümü yüzde 5,3 azaldı. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüz ölçümü 22,5 milyon metrekare iken; bunun 12,4 milyon metrekaresi konut, 5,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 4,5 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 15,3 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,8 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni Verilen Binalarda Düşüş - Son Dakika

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