Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak isteyen ancak işini son güne bırakan vatandaşlar, başvuru süresinin dolmasına saatler kalan uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yoğun talep üzerine 1 kez uzatılma yapılmasına rağmen, yine de başvurusunu son güne bırakanlar saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

KUYRUK 100 METREYİ BULDU

Zaman zaman sosyal mesafe kuralının da unutulduğu kuyruğun uzunluğu 100 metreyi buldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında binaya HES kodu ile alınan vatandaşlar işlemlerini yapabilirken, yaşanan son gün yoğunluğu mesainin son dakikalarına kadar devam etti.

"PARASIZLIK YÜZÜNDEN GECİKTİRDİM"

Vergi dairesi önünde sıra bekleyen Musa Taşkın, maddi imkanlardan dolayı son günde geldiğini söyledi. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların çok yoğunluk oluşturduğunu belirten, Taşkın, "Şu anda bir arkadaştan borç aldım ve borcumu ödemek için geldim. Parasızlık tam iş olmadığından biraz da durumlar el vermediğinden geciktirdim. Para olsa taksitlendirmek yerine peşin öderim. Pandemi koşullarında geçimimizi zor sağlıyoruz. Günlük sürekli giderlerin çoğalması sebepliyle gecikmeler yaşanıyor. Burada çok yoğunluk var. Görüldüğü gibi arkamda da kuyruk oluştu" dedi.