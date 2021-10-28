Üye Girişi
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı - Son Dakika

Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı

28.10.2021 14:56

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; fazla mesai hesabında çalışanın kullandığı bilgisayar log kayıtlarının da (açılış kapanış saatleri) delil olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.

İş Mahkemesi'ne başvuran özel sektör çalışanı, 1989 - 2013 yılları arasında hak ettiği fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi talebiyle dava açtı. Davalı şirket avukatı ise zamanaşımı iddiasında bulundu. Davacının her gün ve teftiş döneminde 09.00 ila 22.00-23.00 saatleri arasında çalışmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Davacının tabi olduğu yönetmelik gereğince yıllık 270 saatlik fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğunu ve davacıya 2011-2014 yıllarına ilişkin yıllık 270 saati aşan fazla çalışmasının karşılığı ücretlerin davacıya ödendiğini beyanla, davanın reddini savundu.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Temyiz edilen karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nce bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Mahkeme; davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı şirket avukatı kararı temyiz edince bu kez devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

"BİLGİSAYARIN NE ZAMAN AÇILIP KAPANDIĞINA BAKILMALI"

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, davacının ofisteki işyeri bilgisayarının hangi saatlerde açılıp kapandığına bakılması gerektiğine hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacının çalıştığı şubeden, çalıştığı dönemler itibariyle kullandığı bilgisayarların açılış kapanış saatlerini gösterir kayıtlar tespit edilmeli. Gerektiğinde bilirkişiye yerinde inceleme yapma yetkisi de verilerek, işyeri giriş çıkış ile bilgisayar kayıtları, varsa mesai formları ve emsal dava dosyalarındaki tespitlerle örtüştüğü noktada davacı tanıklarının beyanları ile birlikte değerlendirilmeli. Yeniden rapor alınmalı ve sonucuna göre usuli kazanılmış hak ilkesi de gözetilerek bir karar verilmesi gerekir. Raporun hazırlanması esnasında log kayıtlarının dosyada bulunmadığı belirtilmiştir. Mahkemece daha sonra alınan 05.01.2021 tarihli bilirkişi raporunda ise 28.01.2011-03.12.2013 tarihleri arasında log kayıtlarının dosyaya getirildiği, log kayıtlarının bulunduğu dönemlerde log kayıtlarına göre, 24.12.2010-27.01.2011 tarihleri arasında ise log kayıtlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu halde mahkemece 05.01.2021 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda log kayıtlarına göre hesap yapılan dönem yönünden herhangi bir indirim yapılmaksızın, tanık beyanlarına dayanan dönem yönünden ise uygun bir indirim yapılarak hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde log kayıtları incelenmeksizin hazırlanan rapor doğrultusunda karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı

Yargıtay, Mahkeme, Temyiz, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor 15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız 15:56 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Jandarma, canına kıymak isteyen ölümün kıyısından çekip aldı! O anlar kamerada 14:33 Jandarma, canına kıymak isteyen ölümün kıyısından çekip aldı! O anlar kamerada 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu 12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor

Son Dakika Haberleri
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:55 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:53 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımına beğeni yağıyor Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımına beğeni yağıyor         
16:00
Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor         
15:58
Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak         
15:34
Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir         
15:10
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen cani, ifadesinde döküldü: Kıskandığı için kavga ediyorduk         
14:33
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor         
09:13
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 16:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement