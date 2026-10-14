Yarın spot elektrik piyasasında megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 450 lira oldu - Son Dakika
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Yarın spot elektrik piyasasında megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 450 lira oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 450 lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş oldu. İşlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,64 azalarak 1 milyar 602 milyon 748 bin 110 liraya geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 450 lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,64 azalarak 1 milyar 602 milyon 748 bin 110 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 450 lira, en düşük saat 02.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 833 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 931 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük 1998 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Yarın spot elektrik piyasasında megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 450 lira oldu - Son Dakika
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