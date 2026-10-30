Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 4 bin 500 liraya kadar ulaşacak

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,47 azalarak 1 milyar 714 milyon 345 bin 517 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 332 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 376 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 501 lira olarak kayıtlara geçti.