Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 4 bin 500 liraya kadar ulaşacak

Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 4 bin 500 liraya kadar ulaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın megavatsaat başına en yüksek fiyat 4 bin 500, en düşük fiyat 2 bin 500 lira olacak. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 9,47 düşüşle 1 milyar 714 milyon 345 bin 517 lira olarak kaydedildi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 500 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,47 azalarak 1 milyar 714 milyon 345 bin 517 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 500 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 332 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 376 lira 75 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 501 lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
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