Yaşayan kültür mirası programına Düzce'den onlarca başvuru - Son Dakika
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Yaşayan kültür mirası programına Düzce'den onlarca başvuru

23.07.2022 10:06
Yaşayan kültür mirası programına Düzce'den onlarca başvuru

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları" tamamlandı.

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları" tamamlandı. Düzce'den de programa 41 kişi başvuruda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı" oluşturuldu. Program çerçevesinde; kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkarlık becerisi gerektiren, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; özgün, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak hedefleniyor. Düzce'de de sanatçı tanıtma kartı sahibi olan kişilerden 41'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde söz konusu destek programı için ön başvurularını gerçekleştirdi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaşayan kültür mirası programına Düzce'den onlarca başvuru - Son Dakika

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