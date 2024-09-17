YASED: Türkiye, Çinli Yatırımcılar için Cazip Destinasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

YASED: Türkiye, Çinli Yatırımcılar için Cazip Destinasyon

YASED, Kovid-19 sonrası Türkiye'nin Çinli yatırımcılar için potansiyel bir merkez haline geldiğini vurguladı.

17.09.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Kovid-19 salgınının küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkardığı kırılganlıklar ve yükselen nearshoring-friendshoring trendlerinin Türkiye gibi pazara daha yakın yerlerdeki üretim üslerini birer yatırım destinasyonu olarak öne çıkardığını bildirdi.

YASED'den yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye'de yükselişe geçen Çin menşeli yatırımlara dair değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) verilerine göre Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1990-2023 yılları arasında ABD'den sonra dünya genelindeki uluslararası doğrudan yatırımlardan (UDY) en fazla pay alan ülke olduğunun göründüğü hatırlatıldı.

Çin'in bahsi geçen dönemde aldığı UDY'nin yaklaşık üçte ikisinin 2010-2023 yılları arasında gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Çin'in 2010-2023 döneminde dünya genelinde gerçekleşen UDY akımlarının yüzde 9,25'ini çektiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Çin'in uluslararası yatırım çekme performansı, sırasıyla 1997'de ve 1999'da Çin'e, özel idari bölge statüsünde katılan Hong Kong ve Macao da dahil edildiğinde daha da yüksek bir seviyeye ulaşabilecek.

Öte yandan Çin'in, yatırım çekme performansının yanı sıra hızlı bir biçimde yurt dışına yaptığı yatırımlarla da öne çıkan bir ülke haline geldiği gözlemleniyor. Çin, 1990 yılında yurt dışına UDY akışlarında dünya genelinde 22. sırada yer alırken 2010 yılında 5. sıraya yükseldi.

Ülke, 2022 yılında UDY kaynağı ülkeler arasında dünya genelinde 2. ve 2023 yılında ise 3. sırada yer aldı. Bununla birlikte, 2010-2023 döneminde küresel UDY akımları içerisinde Çin anakarası menşeli olanların payı, yaklaşık yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti.

Çin'den yurt dışına UDY akışlarının küresel ülke dışı UDY akışları içindeki payı ise 1990 yılında sadece yüzde 0,34 iken 2000 yılında yüzde 0,8'e, 2010 yılında yüzde 4,95 ve 2020 yılında yüzde 19,72'ye ulaştı.

Küreselleşme sürecinden en fazla faydalanan ülkelerin başında gelen Çin, Avrupa Birliği (AB) tek bir ülke olarak sayılmazsa, 2009 yılından bu yana dünyanın en büyük ihracatçısı durumuna geldi. Çin, 2001 yılında 6. sırada yer alan ve dünya toplam ihracatının yüzde 4,34'ünü üreten bir ülke olarak 2010 yılında payını yüzde 10,45'e yükseltti ve 2023 itibarıyla küresel ihracattaki payı yüzde 14,55'e ulaştı.

"Türkiye, başta imalat sanayi firmaları olmak üzere Çinli yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunuyor"

YASED açıklamasına göre, Çin'in ihracatında imalat sanayi ürünlerinin payı yüzde 90'ının üzerinde ve bu oran 1992 yılında yüzde 80'inin altındaydı. OECD verilerine göre Çin'in 2010-2022 yılları arasında gerçekleştirdiği imalat sanayi ihracatının ortalama yüzde 30'unu yüksek teknoloji grubuna giren ürünler oluşturdu.

2013 yılında Çin hükümeti, ülkenin dünya ticaretindeki giderek önemi artan rolünü güçlendirmek ve ticaret yaptığı ülkeler ile lojistik ağlarını geliştirmek amacıyla "Kuşak ve Yol İnisiyatifi"ni ilan etti. Çin'in ihraç pazarlarına erişim ve konumunu koruma stratejileri çerçevesinde üretim kapasitesini ve kabiliyetlerini üçüncü ülkelere de kaydırdığı gözlemlendi.

Türkiye ise AB ile Gümrük Birliği ve AB ülkelerinin toplam nüfusunun yüzde 19'una denk gelen 85 milyonu aşkın nüfusunun oluşturduğu iç piyasası sayesinde uluslararası yatırımlar açısından önemli bir destinasyon durumunda ve bu nitelikler, başta imalat sanayi firmaları olmak üzere Çinli yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunuyor.

Çin firmalarının 2000'li yılların ortasında yükselişe geçen yatırım yoluyla yurt dışına açılım rüzgarı, parçası olduğu tedarik zincirleri ve lojistik avantajları ile imalat sanayindeki uzmanlığı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de dikkatini çekti.

"En iyi uluslararası yatırım promosyonu stratejilerinden biri mevcut yatırımcıların memnuniyetinin yüksek düzeyde tutulması"

Çin menşeli firmalarca Türkiye'ye yapılan yatırımlara ait finansal akımların Hollanda gibi Avrupa ülkelerindeki bölgesel merkezler üzerinden geliyor olması nedeniyle bu etki, UDY istatistiklerine henüz yansımadı.

Mevcut yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenleri ve yatırımları sonucu elde ettikleri olumlu deneyimler, aynı ülkeden ve bölgeden diğer firmaların da ilgi göstermesine vesile oluyor.

YASED açıklamasında, en iyi uluslararası yatırım promosyonu stratejilerinden biri mevcut yatırımcıların memnuniyetinin yüksek düzeyde tutulması olduğu belirtildi. Açıklamada, bunun için makroekonomik parametreler ve düzenleyici çerçevenin öngörülebilirliğinin büyük bir önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin,Çin ve dünyanın diğer bölgelerinden alacağı yatırımlarda Gümrük Birliği ve Avrupa'yla olan lojistik entegrasyonunun belirleyici olmaya devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılında patlak veren Kovid-19 salgınının küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkardığı kırılganlıklar ve yükselen nearshoring/friendshoring trendlerinin Türkiye gibi, pazara daha yakın yerlerdeki üretim üslerini birer yatırım destinasyonu olarak öne çıkarması muhtemeldir. Bu gelişmeler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmaları, AB ülkeleri ile lojistik entegrasyonu sağlayacak yatırımları ve özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hayata geçirilen regülasyonlara adaptasyonu daha da önemli bir hale getirmektedir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YASED: Türkiye, Çinli Yatırımcılar için Cazip Destinasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 00:44:30. #1.11#
SON DAKİKA: YASED: Türkiye, Çinli Yatırımcılar için Cazip Destinasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement