Yaşlı ve Engelli Aylıkları Yatırılmaya Başlandı - Son Dakika
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Yaşlı ve Engelli Aylıkları Yatırılmaya Başlandı

05.06.2026 10:56
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Bakan Göktaş, haziran ayı için 8,4 milyar lira yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını, hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda haziran ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaşlı ve Engelli Aylıkları Yatırılmaya Başlandı - Son Dakika

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