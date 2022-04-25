Yat pazarı 2027'ye kadar 15 milyar dolara ulaşacak - Son Dakika

Yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil planları da başlıyor. Uzun süren kışın ardından güneşle buluşmak için gün sayan tatilcilerin ilk adresi ise Ege ve Akdeniz sahilleri oluyor. Turizmciler bu yaz kiralık yatlara talebin yüksek olduğunu söylerken, dünyadan pazar tahminleri de onları doğruluyor. Global Market Insights verilerine göre küresel yat endüstrisinin 2027'ye kadar 15 milyar dolar değere ulaşması bekleniyor.

Turizmciler, pandemiyle birlikte sektörde yaşanan 2 yıllık durgunluktan sonra, 2022'de hareketli bir sezon bekliyor. Uzun süren kış yorgunluğunun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle tatil planları gündemdeki yerini alırken, turizmciler de özellikle Kurban Bayramı'nın sonrasındaki dönem için talep toplamaya başlıyor.

Küresel yat pazarının 2027'ye kadar her yıl ortalama yüzde 4,6 büyüyerek 15 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyleyen seyahat acentesi Bugün Nereye Gidelim'in Kurucusu İlker Kulaksız, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz hem yerli hem de yabancı turistlere benzersiz kıyı şeridiyle kapı aralıyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl yat turizminden beklentimiz yüksek. 2021'e kıyasla yat kiralama taleplerinde artış görüyoruz. Yat turizminin önemli merkezlerinden biri olan ülkemizde mayıs ayında başlayacak hareketliliğin özellikle Kurban Bayramı sonrasında yerli turistler açısından da artacağını öngörüyoruz."

2022 YAZININ YAT TRENDİ GULET VE MOTOR YATLAR

Türkiye'de yat turizmin geliştiği bazı bölgelerin bu sezon da öne çıktığını aktaran İlker Kulaksız, "Hem globalde hem de Türkiye'de durgun geçen iki yaz sezonunu geride bıraktık. Aldığımız taleplerden yola çıkarak 2022'nin özellikle yat turizmi açısından renkli geçeceğini düşünüyoruz. Ülkemiz yat turizminin önde gelen noktalarından Göcek, Bozburun, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kaş ve Datça şimdiden yoğun talep alıyor. Özellikle de gulet ve motor yatlara yönelik talepler daha yüksek" dedi.

RUS YATLARI, YAT TURİZMİMİZİ HAREKETLENDİRECEK

Yat turizminin yakaladığı ivmenin ardında yalnızca kiralanan ya da satın alınan değil, farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen yatların da etkili olduğunu belirten Bugün Nereye Gidelim Kurucusu İlker Kulaksız, "Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında uygulanan yaptırımların neticesinde, Rusya vatandaşlarına ait çok sayıda yat Bodrum ve Marmaris'e gelerek demir attı. Geçtiğimiz ay Roman Abramoviç'e ait 600 milyon dolar değerindeki My Solaris adlı yat Bodrum'a ve Eclipse isimli 700 milyon dolar değerindeki Rus yatı ise Marmaris sularına girmişti. Hareketliliğinin daha da artacağını, bu yıl yaz sezonunun özellikle de denizlerde uzun süreceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.