Muğla Büyükşehir'den Yatağan'a değer katacak projeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir'den Yatağan'a değer katacak projeler

Muğla Büyükşehir\'den Yatağan\'a değer katacak projeler
21.02.2026 14:48  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Pazaryerinde 17 milyon 305 bin TL yatırımla başlattığı kapsamlı bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Proje ile pazaryeri modern, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Pazaryerinde başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. 17 milyon 305 bin TL yatırımla yürütülen proje ile pazaryeri modern, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan Pazaryeri'nde yürütülen çalışmalar kapsamında alan çatıdan zemine kadar baştan sona yenileniyor. Proje ile pazaryerinin çatı yüksekliği artırılarak daha ferah bir kullanım sağlanacak, yaz aylarında vatandaşların konforlu alışveriş yapabilmesi amacıyla serinletme sistemleri kurulacak. Mevcut çelik yapı ilave kolonlarla güçlendirilirken çatı örtüsü sandviç panellerle yenilenecek.

Çalışmalar çerçevesinde iş yerlerinde doğrama ve kepenk imalatları yapılacak, iç ve dış cephelerde sıva ve boya tadilatları gerçekleştirilecek. Pazaryeri zeminine çelik hasırlı saha betonu dökülerek dayanıklılık artırılacak; temizlik sırasında oluşan yıkama sularının tahliyesi için drenaj kanalları imal edilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın öngörüleri ve vizyonu doğrultusunda, ilçelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Yatağan Pazaryerinde yürüttüğümüz bu kapsamlı yenileme çalışmasıyla hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde olduğu gibi Yatağan'da da modern altyapı ve nitelikli hizmet yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aras: "Yatağan'ı daha güçlü altyapı ve modern hizmetlerle buluşturuyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan'da yürütülen yatırımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İlçelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yatağan Pazaryerinde sürdürdüğümüz yenileme çalışmalarıyla hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı oluşturuyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde olduğu gibi Yatağan'da da modern altyapı ve nitelikli hizmetleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Yatağan, Ekonomi, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir'den Yatağan'a değer katacak projeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu 44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu

15:10
“Savcıyım“ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
"Savcıyım" deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 15:48:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir'den Yatağan'a değer katacak projeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.