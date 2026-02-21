Muğla Büyükşehir\'den Yatağan\'a değer katacak projeler

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Pazaryerinde başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. 17 milyon 305 bin TL yatırımla yürütülen proje ile pazaryeri modern, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan Pazaryeri'nde yürütülen çalışmalar kapsamında alan çatıdan zemine kadar baştan sona yenileniyor. Proje ile pazaryerinin çatı yüksekliği artırılarak daha ferah bir kullanım sağlanacak, yaz aylarında vatandaşların konforlu alışveriş yapabilmesi amacıyla serinletme sistemleri kurulacak. Mevcut çelik yapı ilave kolonlarla güçlendirilirken çatı örtüsü sandviç panellerle yenilenecek.

Çalışmalar çerçevesinde iş yerlerinde doğrama ve kepenk imalatları yapılacak, iç ve dış cephelerde sıva ve boya tadilatları gerçekleştirilecek. Pazaryeri zeminine çelik hasırlı saha betonu dökülerek dayanıklılık artırılacak; temizlik sırasında oluşan yıkama sularının tahliyesi için drenaj kanalları imal edilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın öngörüleri ve vizyonu doğrultusunda, ilçelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Yatağan Pazaryerinde yürüttüğümüz bu kapsamlı yenileme çalışmasıyla hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde olduğu gibi Yatağan'da da modern altyapı ve nitelikli hizmet yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aras: "Yatağan'ı daha güçlü altyapı ve modern hizmetlerle buluşturuyoruz"

