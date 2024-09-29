Yatırım Danışma Konseyi'nden Beklentiler

Ekonomi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Yatırım Danışma Konseyi (YDK) 10. Toplantısı'nın uluslararası doğrudan yatırım girişleri üzerinde olumlu etkisi olacağını belirterek, bu platformlar sayesinde yapılacak iyileştirmelerin yeni gelecek yatırımların önünü açacağını bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde dün gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi (YDK) 10. Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YDK'nin, YASED'in Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'na (YOİKK) küresel bir perspektif katma noktasındaki çalışmalarını bir üst düzeye taşıyan tamamlayıcı nitelikte önemli bir etkinlik olduğunu anlatan Aksoy, "Ülkemiz yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren YOİKK'nin bir parçası olan Yatırım Danışma Konseyi, küresel iş dünyası ve kamu sektörü arasındaki en prestijli diyalog platformu olup, üst düzey bir danışma mekanizmasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Aksoy, bu toplantılarda yer alan YASED üyesi şirketlerin küresel yöneticilerinin yatırım elçisi konumunda hareket ettiğinin altını çizerek, "Bu temsilcilerimiz, ülkemizin bölgesel bir üretim ve hizmet merkezi olması yönünde genel merkezleri nezdinde ülkemizin bir yatırım elçisi olarak faaliyet gösterirken, yurt dışında da Türkiye'deki iş ve yatırım ortamına dair bilgi ve tecrübelerini aktarıyor. Tüm bu diyalog mekanizmalarının UDY girişleri üzerinde olumlu etkisi olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Yeni yatırımların önünü açıyor, teşvik sağlıyor"

Engin Aksoy, YDK toplantılarına katılan şirket temsilcilerinin gerek bölgesel gerekse de sektörel olarak geniş bir yelpazeyi oluşturduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar yapılan tüm toplantılarda, bu çeşitlilik de dikkate alınarak, Türkiye'de önemli yatırımları olan ve yatırım kararı sürecinde bulunan büyük firmaların yöneticilerinin yer aldığını görüyoruz. YDK platformunun, uluslararası iş dünyası ve Türk hükümet yetkilileri arasındaki en üst düzeydeki diyalog mekanizması olması ve bu toplantıların en üst düzey karar alıcıları bir araya getirmesi sebebiyle taraflar arasındaki konuların bu platform altında görüşüldüğüne ve ülkemize yatırım planı içinde olan şirketlerin daha sonra Türkiye'de yatırım gerçekleştirdiklerine şahit oluyoruz. Bu platform aynı zamanda yeni yatırımların gelmesi açısından, uluslararası şirketlerin neye ihtiyaç duyduğunun ve buna yönelik olarak hangi iyileştirme adımlarının atılması gerektiğinin belirlenmesi açısından da fayda sağlıyor. Bu yapısal iyileştirmeler yeni gelecek yatırımların önünü açıyor, teşvik sağlıyor."

Aksoy, geçen yıl küresel anlamda uluslararası doğrudan yatırım (UDY) tutarının 1,3 trilyon dolar düzeyinde kaldığını, bu sene de zayıf eğilimin sürdüğünü kaydederek, Türkiye'nin küresel UDY akımlarından yüzde 1,5 pay almayı hedeflediğini anımsattı.

Bu hedefin gerçekleşmesi için daha fazla rekabet gücüne ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Aksoy, mevcut rakamların ülke potansiyelini tam olarak yansıtmadığını bildirdi.

Yapılacak iyileştirmelerin Türkiye'ye gelen UDY miktarını artıracağından bahseden Aksoy, "Ülkemiz yatırım ortamının iyileştirilmesi için, hukukun üstünlüğüne dayalı, öngörülebilir bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması ve ülkemizi yüksek gelir ve kalkınma seviyesindeki ülkeler grubuna taşıyacak makroekonomik istikrarın sağlanması, YASED'in ve üyelerinin büyük önem verdiği olmazsa olmaz önkoşullar olarak öne çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

"YOİKK bünyesinde takip edilen konuların hayata geçirilmesi UDY girişlerini artıracak"

Engin Aksoy, YOİKK kapsamında takip edilen öncelikli gündem konularındaki gelişmelerin UDY girişleri üzerinde olumlu etki sağlayacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital sektör ve piyasalarının geliştirilmesi için kişisel verilerin yurt dışına aktarımı gibi temel konularda yakaladığımız ivmenin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne daha geniş kapsamlı bir uyum çalışmasıyla geliştirilmesini, İklim Kanunu ile Ulusal Emisyon Ticaret Sisteminin AB ile uyumlu bir şekilde kurulmasını, yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenleme mekanizmasından olumsuz etkilenmeyecek şekilde sektörel altyapı ve yetkinliklerinin artırılmasını, Kovid-19 sonrası dönemdeki esnek çalışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla başlayan çalışma hayatı mevzuatındaki dönüşüm trendlerine uyum sağlanmasını, fiber altyapısının geliştirilmesini ve 5G'de yol alınmasını önemli buluyoruz."

Aksoy, YOİKK bünyesinde takip edilen bu konuların bir an önce hayata geçirilmesinin mevcut ve gelecek nitelikli UDY girişleri üzerinde olumlu etkisi olacağının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı şekilde makroekonomik istikrarın sağlanması konusunda ise Orta Vadeli Program'da yer alan yapısal reform gündeminin kararlılıkla ve hızla hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. OVP'nin çizdiği çerçeveyi takiben yıl başında açıklanacak Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları'nda burada öncelik verilen alanlara dair daha somut adımları görmeyi arzu ediyoruz. Tüm bu çalışmalarda YASED olarak, ülkemizin yatırım ortamını iyileştirecek her konuda kamu kurumlarımız ve paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."