Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,88 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en çok gerileyen yüzde 3,43 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,86 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en çok düşen yüzde 4,54 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,31 1063 642 Borsa Yatırım Fonları -3,43 1 23 Borçlanma Araçları Fonları 0,44 64 15 Fon Sepeti Fonları -0,42 30 48 Hisse Senedi Fonları -2,86 17 136 Karma ve Değişken Fonlar -0,10 78 74 Katılım Fonları 0,11 45 21 Kıymetli Maden Fonları -1,59 0 18 Para Piyasası Fonları 0,88 66 0 Serbest Fon -0,11 763 330 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,96 128 263 Başlangıç Fonları 0,84 10 0 Borçlanma Araçları -0,01 27 18 Değişken -1,24 34 109 Devlet Katkısı -2,25 0 12 Endeks -4,54 0 5 Fon Sepeti Fonu -0,23 7 10 Hisse Senedi -3,18 4 29 Karma -1,13 1 8 Katılım -0,25 13 22 Kıymetli Madenler -1,02 1 14 OKS Katılım 0,34 15 9 OKS Standart -1,05 0 10 Para Piyasası 0,86 13 0 Standart -1,36 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,07 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA