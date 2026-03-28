Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,40, BES fonları ise %1,48 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,40 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 7,89 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,36 ile "Başlangıç ve Para Piyasası" fonlarında görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 8,08 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları -0,409151069
Borsa Yatırım Fonları-2,37624
Borçlanma Araçları Fonları-0,175233
Fon Sepeti Fonları-1,831376
Hisse Senedi Fonları-1,8415161
Karma ve Değişken Fonlar-0,9140126
Katılım Fonları-1,225039
Kıymetli Maden Fonları-7,89026
Para Piyasası Fonları0,40780
Serbest Fon0,12667608
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları -1,4881310
Başlangıç Fonları0,36100
Borçlanma Araçları-0,661924
Değişken-1,3412123
Devlet Katkısı-1,87012
Endeks-3,3104
Fon Sepeti Fonu-1,78221
Hisse Senedi-2,09233
Karma-1,9709
Katılım-1,05829
Kıymetli Madenler-8,08017
OKS Katılım0,10159
OKS Standart-1,14010
Para Piyasası0,36120
Standart-1,47013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,4203
(Sürecek)
Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:40
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
11:24
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
07:48
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:45:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.