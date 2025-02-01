Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,06, BES fonları yüzde 0,48 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,07 ile "Borçlanma Araçları Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,71 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,32 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası"nda görülürken en fazla gerileyen fon yüzde 0,55 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 0,06 1152 470 Borsa Yatırım Fonları 0,03 13 9 Borçlanma Araçları Fonları 1,07 77 0 Fon Sepeti Fonları 0,36 57 23 Hisse Senedi Fonları -0,71 27 108 Karma ve Değişken Fonlar 0,16 89 59 Katılım Fonları 0,58 54 6 Kıymetli Maden Fonları 0,98 17 1 Para Piyasası Fonları 0,99 64 0 Serbest Fon -0,06 767 273 Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Emeklilik Fonları 0,48 307 73 Başlangıç Fonları 1,32 10 0 Borçlanma Araçları 1,05 45 0 Değişken 0,28 106 35 Devlet Katkısı 0,68 12 0 Endeks -0,55 1 3 Fon Sepeti Fonu 0,30 11 5 Hisse Senedi -0,32 11 21 Karma 0,37 7 2 Katılım 0,30 27 5 Kıymetli Madenler 1,17 14 0 OKS Katılım 0,53 23 1 OKS Standart 0,93 9 1 Para Piyasası 1,32 13 0 Standart 0,90 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,74 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA