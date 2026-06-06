Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

06.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırım fonları %1,26, BES fonları %0,78 yükseldi. Hisse senedi fonları en fazla kazandırdı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 0,78 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,86 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,37 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,5 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek değer kaybeden kategori yüzde 1,72 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları1,261758236
Borsa Yatırım Fonları-6,37525
Borçlanma Araçları Fonları0,81850
Fon Sepeti Fonları0,657120
Hisse Senedi Fonları1,8616613
Karma ve Değişken Fonlar1,821589
Katılım Fonları0,507618
Kıymetli Maden Fonları-1,45026
Para Piyasası Fonları0,45772
Serbest Fon1,331125148
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları0,7834553
Başlangıç Fonları0,54100
Borçlanma Araçları1,18430
Değişken1,0210914
Devlet Katkısı1,21120
Endeks1,1640
Fon Sepeti Fonu0,64185
Hisse Senedi1,50383
Karma0,95101
Katılım0,40359
Kıymetli Madenler-1,72020
OKS Katılım0,38240
OKS Standart0,7591
Para Piyasası0,49130
Standart1,00130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8930

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:26:49. #7.12#
SON DAKİKA: Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.