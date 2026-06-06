Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 0,78 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,86 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,37 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,5 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek değer kaybeden kategori yüzde 1,72 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 1,26 1758 236 Borsa Yatırım Fonları -6,37 5 25 Borçlanma Araçları Fonları 0,81 85 0 Fon Sepeti Fonları 0,65 71 20 Hisse Senedi Fonları 1,86 166 13 Karma ve Değişken Fonlar 1,82 158 9 Katılım Fonları 0,50 76 18 Kıymetli Maden Fonları -1,45 0 26 Para Piyasası Fonları 0,45 77 2 Serbest Fon 1,33 1125 148 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,78 345 53 Başlangıç Fonları 0,54 10 0 Borçlanma Araçları 1,18 43 0 Değişken 1,02 109 14 Devlet Katkısı 1,21 12 0 Endeks 1,16 4 0 Fon Sepeti Fonu 0,64 18 5 Hisse Senedi 1,50 38 3 Karma 0,95 10 1 Katılım 0,40 35 9 Kıymetli Madenler -1,72 0 20 OKS Katılım 0,38 24 0 OKS Standart 0,75 9 1 Para Piyasası 0,49 13 0 Standart 1,00 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,89 3 0 (Sürecek)

Kaynak: AA