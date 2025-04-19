Yatırıma Destek Platformu 2,2 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırımları artırmak ve iş kurmak isteyenlere rehberlik yapmak üzere 2020 yılında dijital ortamda açtığı "Yatırıma Destek Platformu", 5 yılda 2,2 milyon ziyaretçi ağırladı, sitedeki "Teşvik Robotu" sayesinde birçok yatırıma saatler içinde rota belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yatırım yapmak ve fikrini ticarileştirmek isteyenlerin işini kolaylaştırmak amacıyla devletin verdiği destek, teşvik ve hibelere ilişkin bilgiler 2020 yılında tek çatı altında toplandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "yatirimadestek.gov.tr" internet sitesinde yatırımcılardan gelen soruları Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ildeki yatırım destek ofisi uzmanları tek tek cevaplıyor.

Yabancı yatırımcıların da soru sorabildiği platformda, uzmanlar illere göre gelen sorulara yanıt veriyor.

Örneğin Kars'tan herhangi bir yatırım için başvuran kişi, kurumun Kars'taki ofisine davet ediliyor ve kendisine yatırım ve destek imkanlarına ilişkin bilgi veriliyor. Eğer yatırımcı ofise gidemezse kendisine internetten 24 saat içinde sorusunun cevabı iletiliyor.

Turizmden sağlığa, sanayiden tarıma kadar çeşitli alanlardaki yatırımcı desteklerinin güncel şekilde duyurulduğu platformda bugüne kadar 4 bin 200'e yakın soru geldi. Bunlara ortalama 10 saatte yanıt verildi.

Siteyi 2020'den bugüne yaklaşık 2,2 milyon kişi ziyaret etti.

"Yatırım Teşvik Robotu" ile hızlı ve ücretsiz yanıt

Sitede bulunan "Teşvik Robotu" ile yatırım yapılması düşünülen şehir ve sektörle ilgili ayrıntılara ulaşılabiliyor. Robot üzerinden 660 bin kez teşvik bilgisi sorguladı.

Teşvik Robotu sayesinde bir yatırımcı, hangi ilde iş kurmak isterse bu yatırımın devlet tarafından nasıl destekleneceği ve nasıl teşvik alacağını otomatik öğrenebiliyor. Böylece, söz konusu hizmeti almak isteyen yatırımcılar, danışmanlık şirketine yüksek meblağlar vererek 7-10 günde alabileceği bir yanıta, platform sayesinde hızla ve ücretsiz şekilde erişebiliyor.

Sitenin "Yatırım Fırsatları" bölümünde yerel, ulusal ve küresel fırsatlara yönelik hazırlanmış ön fizibilite çalışmaları da bulunuyor. Yatırım fizibiliteleri ve illerin yatırım fırsatları rapor olarak sunuluyor. Örnek yatırım konularıyla ilgili özet bilgilere ulaşılabilen sitede, yatırım maliyetleri ve geri dönüş süresiyle ilgili detaylı bilgiler edinilebiliyor.

Parası olup hangi alanda yatırım yapacağını bilmeyenlere de yatırım konuları yine ücretsiz şekilde öneriliyor.

Yerli tedarik zincirine destek

Aynı zamanda tedarik zincirini yerlileştirmek isteyenlere de işleyiş süreci boyunca gereken yardım sağlanıyor.

"Yatırımcı Sözlüğü" ile destekler ya da yatırımla ilgili teknik terimlerin anlamı öğrenilebiliyor.

Sitede yer alan "Soru-Cevap" sayfasında, kalkınma ajanslarının 81 ilde görev yapan yatırım destek ofisi uzmanlarına anında ulaşılabiliyor. Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için verilecek devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanabiliyor.

"yatirimadestek.gov.tr" adresine kayıt yaptıran kullanıcılar, devlet destekleriyle ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olabiliyor.

Böylece, siteden sağlanan bilgilerle yatırım yapmak ve iş kurmak isteyenler rotalarını belirleyebiliyor.