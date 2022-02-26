Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

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Yatırımcı rehberi (1)

26.02.2022 11:02
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,94 kayıpla 1.952,40 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.826,83 puanı, en yüksek 2.060,69 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,87 azalışla 1.785,14 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,87 düşüşle 3.487,75 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,08 kayıpla 1.449,90 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,01 azalışla 2.458,54 puana geriledi.

Aksa Akrilik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,19 ile Aksa Akrilik oldu. Aksa Akrilik'i, yüzde 11,53 ile İskenderun Demir Çelik ve yüzde 11,13 ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,53 ile Tekfen Holding, yüzde 13,70 ile Şok Marketler ve yüzde 13,57 ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 109 milyar 60 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 91 milyar 236,6 milyon lirayla Ford Otosan ve 71 milyar 568 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,40 artışla 842,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 kazançla 5 bin 570 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,71 değer kazanarak 13,8820 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,70 artışla 15,6030 lira oldu.

Geçen hafta 18,6220 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,11 kazançla 18,6420 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,00 değer kazanarak 15,0270 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Yatırım, Borsa, Döviz, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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