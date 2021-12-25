Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|13,26
|11,10
|19,46
|Alarko Holding
|12,06
|11,32
|6,54
|Türk Telekom
|10,53
|9,92
|6,15
|Arçelik
|52,30
|49,56
|5,53
|Aksa Enerji
|9,95
|9,60
|3,65
|Akbank
|7,62
|7,40
|2,97
|Esenboğa Elektrik
|29,20
|28,90
|1,04
|Garanti Bankası
|11,72
|11,63
|0,77
|Hektaş
|14,01
|13,96
|0,36
|Anadolu Grubu Holding
|40,40
|40,54
|-0,35
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,38
|37,80
|-19,63
|Koza Madencilik
|17,71
|21,98
|-19,43
|Kardemir (D)
|9,43
|11,70
|-19,40
|Anadolu Efes
|28,84
|35,12
|-17,88
|Koza Altın
|116,00
|140,90
|-17,67
|Enka İnşaat
|14,76
|17,92
|-17,63
|Tüpraş
|154,60
|186,60
|-17,15
|Petkim
|8,12
|9,70
|-16,29
|Doğan Holding
|2,83
|3,38
|-16,27
|Tekfen Holding
|21,00
|25,06
|-16,20
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|20.038.868.951
|Şişe Cam
|14.547.595.622
|Ereğli Demir Çelik
|12.680.127.188
|Türk Hava Yolları
|10.371.125.606
|Kardemir (D)
|8.642.506.066
|Yapı ve Kredi Bank.
|8.405.317.395
|Sasa Polyester
|7.848.077.231
|Akbank
|6.560.269.376
|Tüpraş
|5.369.786.691
|Aselsan
|5.318.855.631
(Son)
Kaynak: AA
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