Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,76 ile Inveo Portföy Bir. Değ. Fon oldu.
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF ise yüzde 0,41'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,154460
|4,76
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,129476
|3,39
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,989673
|0,88
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,035695
|0,56
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,087398
|0,48
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|2,100378
|0,44
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,036575
|0,42
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,104647
|0,41
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,174570
|0,40
|Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,033567
|0,39
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,030984
|0,41
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079617
|0,38
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083585
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,028030
|0,33
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082493
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028270
|0,29
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030122
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083732
|0,28
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,076065
|0,27
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036950
|0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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