Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,13 ile Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 3,71 ile bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: