Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,13 ile Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 3,71 ile bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,283013
|3,13
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032580
|2,85
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.300,080526
|2,01
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,185073
|1,80
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|17,245983
|1,73
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|5,119684
|1,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,062015
|1,65
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,770595
|1,64
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|15,422455
|1,64
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|16,439066
|1,62
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,027340
|3,71
|MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,042573
|1,66
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,024070
|1,59
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,087509
|1,56
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,092026
|1,50
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,151645
|1,49
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,127988
|1,47
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013259
|1,45
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,113222
|1,44
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,172594
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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