Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

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Yatırımcı rehberi (4)

26.03.2022 11:06
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,83 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,83 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,78'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0827649,83
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,2250049,77
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0450808,73
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon1,0861056,96
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,2059106,86
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF21,7193966,18
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu290,4715135,98
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,6691705,86
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,7176505,73
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1897215,65
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0889805,78
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0150795,46
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF0,0105995,22
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0914494,97
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF0,0389754,93
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF0,0103564,71
Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF0,0238684,28
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0397044,24
Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF0,0094504,20
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0978873,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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