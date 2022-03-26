Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,83 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,78'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,082764
|9,83
|İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,225004
|9,77
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045080
|8,73
|Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon
|1,086105
|6,96
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,205910
|6,86
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|21,719396
|6,18
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|290,471513
|5,98
|Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,669170
|5,86
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,717650
|5,73
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,189721
|5,65
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088980
|5,78
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,015079
|5,46
|Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF
|0,010599
|5,22
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,091449
|4,97
|Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF
|0,038975
|4,93
|BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF
|0,010356
|4,71
|Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF
|0,023868
|4,28
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039704
|4,24
|Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF
|0,009450
|4,20
|AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,097887
|3,86
(Sürecek)
Kaynak: AA
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