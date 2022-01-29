Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,66 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,17'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: