Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,04 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,40'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: