Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,89 -2,98 -36,82 Acıpayam Selüloz 15,62 -0,95 -8,27 Adel Kalemcilik 23,22 -3,25 -30,46 Adese Gayrimenkul 1,22 0,00 -49,61 Afyon Çimento 3,69 3,36 -27,79 AGESA Hayat Emeklilik 21,18 1,34 23,60 Ak Enerji 1,82 -3,70 -17,65 Akbank 6,34 0,16 -6,18 Akçansa 15,85 2,79 -1,57 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 0,00 -22,60 Akfen GMYO 5,77 7,05 121,00 Akın Tekstil 29,72 -3,32 -6,42 Akiş GMYO 1,77 -5,35 -36,61 Akmerkez GMYO 39,80 2,31 -35,62 Aksa 23,32 -0,26 68,81 Aksa Enerji 7,10 -2,07 90,86 Aksigorta 7,78 4,57 -6,37 Aksu Enerji 19,70 5,35 161,02 Alarko Carrıer 291,00 -1,02 -19,95 Alarko GMYO 23,50 2,62 -7,23 Alarko Holding 10,58 3,02 24,16 Albaraka Türk 2,02 5,21 4,12 Alcatel Lucent Teletaş 24,12 -8,84 -18,68 Alkim Kağıt 14,18 -0,91 9,55 Alkim Kimya 17,37 3,76 23,31 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,33 -7,64 -9,27 Altınyunus Çeşme 51,80 -2,54 3,68 Anadolu Efes 24,40 4,63 14,23 Anadolu Grubu Holding 30,60 4,08 17,13 Anadolu Hayat Emek. 10,17 0,20 26,56 Anadolu Isuzu 19,43 -1,37 7,94 Anadolu Sigorta 6,03 1,17 -16,49 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,88 -5,51 Anel Elektrik 2,26 -4,24 -15,79 Arçelik 37,02 3,81 30,08 ARD Bilişim Teknolojileri 50,00 -0,30 3,99 Arena Bilgisayar 9,28 -3,13 -14,88 Armada Bilgisayar 55,25 1,56 12,57 Arsan Tekstil 4,93 5,12 23,69 Arzum Ev Aletleri 16,62 -3,65 -31,22 Aselsan 17,36 3,83 -4,88 Ata GMYO 3,85 -0,26 -30,13 Atakule GMYO 2,68 0,37 14,48 Atlantis Yatırım Holding 6,60 4,76 18,71 Atlas Yat. Ort. 1,27 -2,31 -27,43 ATP Bilgisayar 51,00 11,11 Avrasya GMYO 1,77 -3,80 -32,43 Avrasya Petrol ve Tur. 2,23 -4,29 -30,31 Avrupa Yatırım Holding 5,97 -3,55 -0,50 Aydem Enerji 6,59 -6,39 Ayen Enerji 5,83 -8,19 7,76 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,54 2,39 82,10 Aygaz 20,18 9,55 42,25 Bagfaş 22,52 7,85 12,60 Bak Ambalaj 17,53 -8,98 -11,36 Balatacılar Balatacılık 8,10 -6,36 -1,70 Bantaş Ambalaj 3,10 -1,90 -0,85 Banvit 70,50 7,72 35,58 Başkent Doğalgaz GMYO 15,57 -38,31 Baştaş Başkent Çimento 9,07 -1,52 -47,78 Batı Çimento 13,93 -5,24 195,75 Batısöke Çimento 2,33 -4,51 -4,51 Bayrak Taban Sanayi 7,08 -1,67 -33,27 Bera Holding 10,09 5,77 -50,25 Berkosan Yalıtım 7,42 -0,27 -16,82 Beşiktaş Futbol Yat. 5,82 -6,58 44,06 Beyaz Filo 8,67 -1,37 -13,98 Bilici Yatırım 14,30 -5,55 158,43 Bim Mağazalar 66,80 1,91 -6,30 Biotrend Çevre ve Enerji 21,10 -0,94 Birko Mensucat 0,99 -1,98 -10,81 Birleşim Mühendislik 9,88 -6,44 Birlik Mensucat 2,02 -0,49 -41,62 Bizim Mağazaları 12,65 0,24 -15,52 BMS Çelik Hasır 7,98 -1,97 Boğaziçi Beton Sanayi 4,41 -2,43 Borusan Mannesmann 25,88 5,29 -6,91 Borusan Yat. Paz. 363,90 4,60 -19,89 Bosch Fren Sistemleri 834,00 -2,34 -32,18 Bossa 27,14 0,82 52,04 Brisa 23,34 1,57 20,54 Burçelik 20,78 -3,53 -1,14 Burçelik Vana 20,28 -2,12 -59,16 Bursa Çimento 4,12 4,83 -17,23 Carrefoursa 38,60 -1,28 -46,24 Casa Emtia Petrol 119,10 2,23 12,36 Ceo Event Medya 9,81 13,54 52,57 Coca Cola İçecek 92,25 3,89 45,26 Cosmos Yat. Holding 10,45 -2,79 29,65 Credıtwest Faktorıng 4,53 -4,43 -22,83 Çan2 Termik 11,64 -4,28 Çelebi 188,20 0,27 3,11 Çelik Halat 6,60 2,48 -27,45 Çemaş Döküm 1,16 -0,85 -31,87 Çemtaş 15,10 2,65 -3,89 Çimbeton 201,10 -4,24 -32,18 Çimentaş 26,24 -0,30 -27,43 Çimsa 28,80 -0,21 61,80 Çuhadaroğlu Metal 9,02 -5,65 18,57 Dagi Giyim 2,68 -1,47 -21,32 Dagi Yatırım Holding 10,84 -7,19 -15,97 Dardanel 2,62 -6,43 -50,80 Datagate Bilgisayar 12,62 -1,02 -21,66 Demısaş Döküm 8,42 -5,29 30,03 Denge Holding 1,41 0,00 -53,58 Deniz GMYO 1,67 0,00 -9,34 Derimod 8,80 0,69 -9,65 Derlüks Yatırım Holding 4,73 -5,59 -46,37 Desa Deri 8,50 1,55 -12,73 Despec Bilgisayar 8,91 -2,30 -31,78 Deva Holding 23,98 -1,32 -0,33 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,78 -2,44 0,05 Diriteks Diriliş Tekstil 4,05 2,79 8,58 Ditaş Doğan 18,16 1,91 39,63 DO-CO 929,90 -2,84 47,60 Doğan Burda 112,50 60,83 401,34 Doğan Holding 2,81 0,36 -6,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 -2,16 -2,96 Doğu Aras Enerji 109,50 Doğusan 3,86 -9,60 -11,87 Doğuş GMYO 8,98 0,45 9,91 Doğuş Otomotiv 44,00 29,56 69,73 Döktaş Dökümcülük 32,80 -3,81 7,12 Duran Doğan Basım 14,84 -3,82 41,47 Dyo Boya 9,37 -1,68 -16,69 Eczacıbaşı İlaç 6,32 5,51 -12,25 Eczacıbaşı Yatırım 38,22 1,65 41,98 E-Data Teknoloji 9,61 2,56 Edip Gayrimenkul 3,87 2,11 16,57 Ege Endüstri 1.422,00 -0,64 -14,59 Ege Gübre 173,60 -1,03 21,01 Ege Profil 31,44 -1,87 -16,49 Ege Seramik 13,47 -0,07 39,40 Egeplast 22,12 -4,16 -33,57 Ekiz Kimya 5,95 -3,57 -16,55 Emek Elektrik 2,65 -11,37 -7,19 Eminiş Ambalaj 17,92 -3,03 -51,36 Emlak Konut GMYO 2,06 0,00 -2,58 Enerjisa Enerji 11,54 -0,52 0,08 Enka İnşaat 12,25 9,67 73,96 Erbosan 125,50 -3,46 209,46 Ereğli Demir Çelik 19,57 4,10 48,97 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,14 -4,85 Ersu Gıda 4,46 -16,64 -9,72 Escar Turizm Taşımacılık 22,94 2,05 Escort Teknoloji 4,74 -2,67 -27,85 Esenboğa Elektrik 28,76 1,77 51,16 Etiler Gıda 5,11 2,40 28,39 Euro Kapital Yat. Ort. 3,78 -5,97 -1,03 Euro Trend Yat. Ort. 3,43 2,69 -3,06 Euro Yat. Ort. 3,62 -3,98 -18,49 Euro Yatırım Holding 1,81 2,84 -36,27 Europap Tezol Kağıt 13,95 -0,92 Fade Gıda 6,73 -4,27 29,38 Fenerbahçe Futbol 29,86 -6,22 1,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -1,29 -21,98 F-M İzmit Piston 107,80 -1,46 -12,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,32 3,66 2,23 Ford Otosan 214,10 7,37 75,29 Formet Metal ve Cam 1,22 -3,17 -50,27 Frigo Pak Gıda 2,51 -2,33 -3,09 Galata Wind Enerji 4,80 -1,64 Galatasaray Sportif 4,04 -2,18 -0,25 Garanti Bankası 10,58 -0,28 4,23 Garanti Faktoring 12,55 -8,99 12,76 Garanti Yat. Ort. 2,43 -1,62 -24,44 Gedik Y. Men. Değ. 6,80 -5,56 14,75 Gediz Ambalaj 16,53 -2,76 23,36 Gelecek Varlık Yönetimi 13,37 1,44 Gen İlaç 12,85 -0,08 Gentaş 3,17 -2,76 -29,76 Gersan Elektrik 5,34 -11,30 -13,03 Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret 2,70 Girişim Elektrik Sanayi 21,72 -7,18 Global Men. Değ. 5,87 -1,34 -2,33 Global Yat. Holding 2,00 -0,99 -43,07 Good-Year 8,29 5,07 4,04 Göltaş Çimento 37,70 -6,22 -8,15 Gözde Girişim 7,29 2,24 -8,65 GSD Denizcilik 4,24 6,80 74,12 GSD Holding 2,52 8,15 0,40 Gübre Fabrik. 66,65 -4,58 -22,55 Güler Yat. Holding 2,75 4,17 -20,58 Halk GMYO 2,73 -6,19 -10,43 Hatay Tekstil 15,98 -4,54 17,19 Hedef Girişim 2,65 -1,49 4,96 Hedef Holding 3,55 -1,93 Hektaş 8,79 -2,87 64,54 HUB Girişim 9,32 -2,71 -48,79 Hürriyet Gzt. 2,35 -5,62 11,90 ICBC Turkey Bank 5,46 0,74 -16,00 İdeal Finansal Teknolojiler 45,44 16,16 237,59 İdealist GMYO 2,00 -3,38 -15,72 İhlas Ev Aletleri 0,95 -1,04 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 -1,16 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,81 -3,57 -67,12 İhlas Haber Ajansı 4,11 -6,59 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,75 -2,60 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,52 -3,41 40,34 Info Yatırım 4,59 -5,36 -1,72 İntema 35,46 -0,95 -11,13 Inveo Yatırım Holding 27,36 -4,80 89,05 İpek Doğal Enerji 13,63 4,69 4,20 İskenderun Demir Çelik 15,52 13,45 71,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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