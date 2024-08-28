Yatırımcılar Nvidia'nın bilançosunu bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırımcılar Nvidia'nın bilançosunu bekliyor

Yatırımcılar ABD'li çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosuna odaklanırken Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

28.08.2024 20:16
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Yatırımcılar ABD'li çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosuna odaklanırken Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 artışla 520,6 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54'lik artışla 18.782,39 puana çıkarak mayıs ortasındaki 18.893 puanlık rekor seviyeye yaklaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 33.880,05 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kazanarak 7.577,67 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02'lik düşüşle 8.343,85 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,29 değer kaybederek 1,111 seviyelerinden işlem gördü.

Öte yandan, analistler, son zamanlarda hızla gelişen yapay zeka teknoloji şirketlerinin hisselerini olumlu etkilediğini belirterek, yatırımcıların ABD'li çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosuna odaklandığını kaydetti.

Nvidia, 3,1 trilyon dolar üzerinde piyasa değeri ile S&P 500 endeksindeki en büyük ağırlığa sahip ikinci hisse olurken, şirketin yatırımcıların yapay zekaya yönelik beklentilerinin barometresi haline gelmesi dikkati çekiyor.

Nvidia'nın bilançosunun bugün ABD borsaları kapandıktan sonra açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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