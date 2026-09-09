’’Yatırımda beklemek yerine planlı hareket etmenin önemi artıyor’’ - Son Dakika
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’’Yatırımda beklemek yerine planlı hareket etmenin önemi artıyor’’

’’Yatırımda beklemek yerine planlı hareket etmenin önemi artıyor’’
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Garanti BBVA Yatırım, değişen piyasa dinamiklerinin yatırımcılar açısından seçici ve planlı hareket etmenin önemini artırdığına dikkat çekiyor.

Garanti BBVA Yatırım, değişen piyasa dinamiklerinin yatırımcılar açısından seçici ve planlı hareket etmenin önemini artırdığına dikkat çekiyor. Mevcut piyasa koşullarının kademeli yatırım için fırsatlar sunduğunu belirten Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, kısa vadeli fiyat hareketleri yerine güçlü bilanço, nakit üretimi, düşük borçluluk ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeline odaklanan bir yatırım yaklaşımının önemini vurguluyor.

2026 yılının ilk aylarında piyasalarda görülen güçlü seyir, yaz aylarında devam jeopolitik gelişmeler ve ekonomik koşullarla birlikte yerini daha temkinli bir görünüme bıraktı. Yatırımcıların önemli bir bölümü, mevduat faizlerinin de cazibesiyle beklemeyi tercih ederken, Garanti BBVA Yatırım mevcut piyasa koşullarında yatırımcıların izleyebileceği yol haritasına dikkat çekiyor.

"Keşke dememek için iyi bir plan yapmak gerekiyor"

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, piyasalardaki görünüme ilişkin şunları söyledi: "Piyasalarda sık karşılaşılan yaklaşımlardan biri, belirsizlik dönemlerini fırsatların azaldığı dönemler olarak değerlendirmek. Oysa belirsizliğin arttığı dönemlerde, yatırım kararlarını bilgi ve analizle şekillendirmek her zamankinden daha önemli. Bu nedenle yatırımcılarımıza mesajımız net: Belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmasını beklemek yerine planlı hareket etmek, tek seferlik kararlar yerine kademeli bir yaklaşımı benimsemek, çeşitlendirmeye ve disiplinli nakit yönetimine önem vermek dalgalı dönemlerde yatırımcıların en önemli pusulası. Platform olarak sorumluluğumuz, yatırımcıların duygularla değil, bilgi ve analizle karar almalarına destek olmak."

"Bilinçli yatırım için doğru soruları sormak gerekiyor"

Türkmen, 2020'de pandeminin etkisiyle büyük baskı altında kalan havacılık sektöründe, belirsizliklerin azalmasının ardından yaşanan güçlü toparlanmayı hatırlatarak, kısa vadeli piyasa hareketleri yerine şirketlerin uzun vadeli potansiyeline odaklanılması gerektiğini belirtti:

"Burada asıl soru 'Hangi hisse yükselecek?' değil, 'Hangi şirket önümüzdeki üç-beş yılda değer üretmeye devam edecek?' olmalı. Güçlü bilanço, nakit üretme kapasitesi, düşük borçluluk, ihracat gücü ve dayanıklı iş modeli bu ayrımda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade, şirketlerin uzun vadeli değer oluşturma potansiyeline odaklanması gerekiyor."

Dalgalı dönemlerde dikkat edilmesi gerekenler

Platformun değerlendirmelerine göre, dalgalı piyasa dönemlerinde yatırım kararlarını tek bir noktaya bağlı kalmadan, planlı ve kademeli bir yaklaşımla ele almak önem taşıyor. Yatırımı zamana yaymak, farklı sektörlerle çeşitlendirmek ve belirli ölçüde nakit esnekliği korumak, zamanlama riskinin daha dengeli yönetilmesine yardımcı oluyor. Yüksek faiz dönemlerini takip eden 12-24 aylık süreçlerde hisse senetlerinin yatırımcıların gündeminde yeniden öne çıkabildiği görülüyor. Bu nedenle ideal piyasa koşullarının oluşmasını beklemek yerine farklı piyasa koşullarına karşı esnek bir yatırım yaklaşımı benimsemek ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda hareket etmek önem taşıyor.

Önümüzdeki dönemde iki ana yatırım teması öne çıkıyor

Platform, önümüzdeki dönemde iki ana temanın öne çıkabileceğini değerlendiriyor. Ekonomik yavaşlama dönemlerinde talebin görece güçlü kaldığı gıda perakendesi, telekomünikasyon, elektrik üretimi ve sağlık gibi defansif sektörler ilk temayı oluşturuyor.

İkinci temada ise büyüme potansiyelini koruyan şirketler öne çıkıyor. Güçlü ihracat ağına sahip sanayi şirketlerinin yanı sıra savunma sanayi, yazılım, teknoloji ve yapay zeka alanları yakından izlenebilir. Türkiye'de havacılık, savunma sanayi, gıda perakendesi ve seçili sanayi şirketleri; küresel piyasalarda ise teknoloji ve yapay zeka şirketleri öne çıkıyor. Bunun yanı sıra seçici olmak kaydıyla değerleme bazında cazip seviyelere yaklaşan bankacılık hisseleri takip edilebilir.

Garanti BBVA Yatırım, mevcut piyasa koşullarının ve olası düzeltmelerde oluşacak gerilemelerin, hisse senedi yatırımı bulunmayan veya sınırlı pozisyona sahip yatırımcılar için planlı ve kademeli bir başlangıç; mevcut yatırımcılar için ise portföylerini yeniden değerlendirme fırsatı sunduğunun altını çiziyor. Bu süreçte, yatırımcıların bilgi ve analizle karar almalarını desteklemek amacıyla, yatırım uygulaması eTrader üzerinden yurt içi ve yurt dışı hisselere ilişkin günlük yatırım fikirleri ve yatırım stratejileri paylaşıyor.

Kaynak: İHA

Garanti Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ’’Yatırımda beklemek yerine planlı hareket etmenin önemi artıyor’’ - Son Dakika

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