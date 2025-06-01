Yatırımın yeni rotasında 12 fabrika üretime geçti, 37 fabrikanın inşaatı sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırımın yeni rotasında 12 fabrika üretime geçti, 37 fabrikanın inşaatı sürüyor

Yatırımın yeni rotasında 12 fabrika üretime geçti, 37 fabrikanın inşaatı sürüyor
01.06.2025 16:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 21. Cazibe Bölgesi ilan edilen Sivas'taki Demirağ OSB'de 12 fabrika üretime geçerken, 37 fabrikanın inşaatı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 21. Cazibe Bölgesi ilan edilen Sivas'taki Demirağ OSB'de 12 fabrika üretime geçerken, 37 fabrikanın inşaatı sürüyor. Vali Yılmaz Şimşek, alt yapı çalışmalarının yüzde 97 seviyesine ulaştığını belirterek yatırımcılara çağrıda bulundu.

Sivas'ta binlerce kişiye iş imkanı sunması hedeflenen ve şehrin üretim üssü olması beklenen Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırımlar hızla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 21. Cazibe Bölgesi ilan edilen Demirağ OSB'de incelemelerde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, üretimde olan fabrikaları ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti. İnşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanan idari binayı da gezen Vali Şimşek, yakın zamanda inşasına başlanacak 112 ve itfaiye binası alanlarında da incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, alt yapı çalışmalarının yüzde 97 seviyelerine ulaştığını belirtti.

"Alt yapı yüzde 97 oranında tamamlandı"

Demirağ OSB'nin Sivas'ın sanayide geldiği en somut noktalardan biri olduğunu belirten Vali Şimşek, "Burası şehrimizin ikinci organize sanayi bölgesi ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla cazibe merkezi ilan edildi. Bugün hem altyapı çalışmalarını yerinde inceledik hem de üretimde olan fabrikaları ziyaret ettik. Telekom, elektrik ve kanalizasyon altyapısı tamamlanmış durumda. Üst yapıdaki yol çalışmaları da tamamlandı" diye konuştu.

"12 fabrika üretime geçti, 37 fabrikanın inşaatı devam ediyor"

Organize sanayi bölgesindeki mevcut istihdamın bin 850 kişi olduğunu, orta vadede bu sayının 5 bine, uzun vadede ise 22 bine çıkmasının hedeflendiğini söyleyen Şimşek, "Şu anda 12 fabrikamız üretimde, 37 fabrikanın da inşaatı devam ediyor. Demirağ OSB, 6. Bölge teşviklerinden yararlanıyor. İşverene 10 yıl SGK prim desteği, 7 puan faiz indirimi, 3 yıl boyunca yüzde 25 enerji desteği, KDV ve gümrük vergisi muafiyeti gibi ciddi teşvikler sunuluyor. Yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar vergi indirimi sağlanıyor. Bu teşvikler bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor" şeklinde konuştu.

"500 konutluk proje yolda"

Bölgedeki sosyal ihtiyaçları karşılamak adına TOKİ iş birliğiyle 500 konutluk proje hazırlığında olduklarını açıklayan Vali Şimşek, "İdari binamızın inşaatı bitmek üzere. Yakında 112 ve itfaiye binası da yapılacak. Ayrıca lojistik merkezimizin inşaatında yüzde 55 seviyesine ulaşıldı. TOKİ ile yürüttüğümüz 500 konutluk proje, burada çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu konuda TOKİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bölgede yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Daha fazla yatırımcıyı bölgemize bekliyoruz. Teşvikler her yıl uzatılıyor. Sivas'ı tercih eden yatırımcılarımız büyük avantajlar elde edecek. Bu sayede Sivas'ın üretimi ve istihdamı artacak. Aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanacak" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, İnşaat, sivas, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımın yeni rotasında 12 fabrika üretime geçti, 37 fabrikanın inşaatı sürüyor - Son Dakika

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