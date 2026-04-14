Yatırımlara Devam Vurgusu

14.04.2026 21:34
Bakan Kacır, zorluklara rağmen yatırımları ve üretimi artırmaya devam edeceklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen yatırımları hızlandırmayı ve üretimi büyütmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak banka yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Toplantı kapsamında, sanayi ve teknoloji politikalarını destekleyici nitelikteki finansman programlarını, KOBİ'leri ve teknoloji girişimlerini güçlendirecek adımları istişare ettiklerini aktaran Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'ndan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı'na, Teknoloji Hamlesi'nden Yerel Kalkınma Hamlesi'ne, stratejik teşviklerden yeşil ve dijital dönüşüm programlarına, KOSGEB programlarından Ar-Ge teşviklerine, girişim sermayesi fonlarından TÜBİTAK desteklerine kadar tüm enstrümanlarımızı sanayicilerimiz ve girişimcilerimiz için sunuyoruz."

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirirken sağladıkları desteklerle emek yoğun sektörlerin de yanında yer aldıklarını vurgulayarak, "Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen yatırımları hızlandırmayı ve üretimi büyütmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
