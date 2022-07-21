Yayla sezonunda elektriksiz kalan vatandaşlardan AKSA'ya tepki - Son Dakika
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Yayla sezonunda elektriksiz kalan vatandaşlardan AKSA'ya tepki

21.07.2022 13:58
Yayla sezonunda elektriksiz kalan vatandaşlardan AKSA'ya tepki

Giresun'un en önemli yayla merkezlerinin bulunduğu Dereli Tepeköy, Kızıltaş ve Sarıyakup köylüleri elektriksizlik nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek sorunun giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundular.

Giresun'un en önemli yayla merkezlerinin bulunduğu Dereli Tepeköy, Kızıltaş ve Sarıyakup köylüleri elektriksizlik nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek sorunun giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundular.

Yayla sezonunun gelmesiyle Tepeköy Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği, Sarıyakup Köyü Doğal Güzellikleri Koruma ve Yaşatma Derneği ve Kızıltaş Köyü Turizm Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği başkan ve yöneticileriyle yöre halkı Giresun'da elektrik dağıtım firması AKSA önünde bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

Yöre derneklerinin temsilcileri adına basın açıklaması yapan Tepeköy Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Dernek Başkanı Kesim Kırkaya, "Yayla ve köylerimizde mevcut ikamet edenlerin yanı sıra yaz mevsimi geldiğinde gurbetçiler ile nüfus artışları meydana geliyor. Yaylalarımızın elektriksiz olmasından dolayı da birçok sorun ve sıkıntılarda beraberinde geliyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ülkemizde bugün halen yaylacılık yapan vatandaşlar gece ilkel gaz lambaları ile evini aydınlatıyor" diye konuştu.

Acil durumlarda haberleşilemiyor

Yaşanan elektrik sorunu nedeniyle yaylacıların acil durumlarda mağduriyet yaşadığını da hatırlatan Kırkaya, "Ayrıca belirtmek isterim ki geçen yıl yaylamızda jeneratörden çıkan karbon monoksit gazından bir aile zehirlenmişti. Yine telefonunu şarj edemeyip ve yakınlarını arayamayan bir amcamız rahatsızlanmış ailesi yaylaya gidip haber alıncaya kadar evinde ölü bulunmuştu. Bizler yetkililerden çok şey talep etmiyoruz. Öyle afaki istek ve taleplerimizde yok zaten. İsteğimiz 2022 yılında halan yaylalarımızda elektriğin olmadığını ve siyasilerin verdikleri sözleri tutarak elektriğin yaylalarımıza gelmesi için gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz" dedi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Tepeköy, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yayla sezonunda elektriksiz kalan vatandaşlardan AKSA'ya tepki - Son Dakika

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