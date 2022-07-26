Yaz aylarında tezgâhlar kültür balıklarına kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaz aylarında tezgâhlar kültür balıklarına kaldı

26.07.2022 14:23
Yaz aylarında tezgâhlar kültür balıklarına kaldı

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları yer alıyor.

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları yer alıyor. Balıkçılar av sezonunun başında palamudun bol olacağını tahmin ediyor.

15 Nisan'da av yasağının başlamasının ardından balık tezgahlarını çoğunlukla gibi kültür balıkları süslüyor. Sıcak havalarda dip avlarına takılan deniz balıkları kısmen hareketlilik yaşatıyor. Balıkçılar bir önceki sezonda kendisine hiç rastlayamadığı palamuttan bu sezonda ümitli. 1 Eylül'de başlayacak av sezonunda Karadeniz'de ağlara ilk takılan balığın palamut olması bekleniyor.

Balıkçı Hakan Erol, Sinop'ta tezgahlarda bu günlerde kültür balıklarının olduğunu belirterek, "Kültür balıkları çipura, levrek, somon zaman zaman çarpan geliyor. Bu zamanlarda böyle olur, en kıt zamanlar. Fiyatları ise levrek 110 TL, çipura 120 TL, kefal 40 TL, somon 90 TL" diye konuştu.

"Palamuttan ümitliyiz, hamsi bazen çıkar"

Erol, 1 Eylül'de başlayacak av sezonunda palamuttan ümitli olduklarını vurguladı. Hamsinin ise bazı zamanlarda hiç çıkmayacağını tahmin ettiklerini söyledi. Palamudun bol olduğu senelerde hamsi avının zayıf geçtiğini de sözlerine ekledi.

Balıkçı Erdoğan Doğan ise "Allah nasip ederse denizde palamut bol, sezon işareti iyi gösteriyor. Lüfer var, istavrit var, çinekop. Hamsi ekim-kasım aralarında çıkar, hamsi de olur inşallah. Palamut bol neşeli bu sene" ifadelerini kullandı. - SİNOP

YORUMLAR
500
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştirmeye 3 gözaltı Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştirmeye 3 gözaltı
Kaynak: İHA

Sinop, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz aylarında tezgâhlar kültür balıklarına kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
12:52 Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:32 Yeğenini çöp dolu eve hapseden kadının ifadesi ortaya çıktı: Annesi olmadığımı öğrenince yemek yemeyi kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Yaz aylarında tezgâhlar kültür balıklarına kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement